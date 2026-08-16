В Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве состоялась панихида по Евгению Коновальцу. Фото

В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве в воскресенье состоялась панихида по первому председателю Организации украинских националистов Евгению Коновальцу. Ее возглавил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав после Архиерейской Божественной литургии, которая прошла в храме в рамках перезахоронения Коновальца.

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К панихиде присоединились представители власти, военные, общественные деятели и неравнодушные киевляне. У гроба полковника армии УНР люди почтили его память молитвой. О церемонии сообщил корреспондент "Укринформа", находившийся в Патриаршем соборе. Издание отмечает, что перезахоронение Коновальца проходит в эти дни в Киеве.

После литургии Блаженнейший Святослав возглавил панихиду перед гробом полковника армии Украинской Народной Республики. На церемонии также присутствовали руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, председатель Украинского института национальной памяти Александр Алфёров и другие.

Слова о Коновальце

Заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук во время панихиды заявила, что Евгений Коновалец видел независимую Украину еще при жизни, хотя тогда ее не существовало как государства.

"Евгений Коновалец смотрел дальше горизонта своей жизни и за горизонт жизни своего поколения. Он видел независимую Украину в будущем и верил, что Украина будет", – сказала Верещук.

Она также отметила, что сейчас у Украины есть собственное государство и армия, а украинский народ готов защищать свою страну. По словам Верещук, возвращение Коновальца спустя столетие стало возвращением части украинской исторической памяти.

"Спустя 100 лет Коновалец вернулся в Украину, ради которой жил, боролся и погиб. И в этом заключается великая историческая справедливость", – сказала заместитель главы ОП.

Особое значение Киева

Блаженнейший Святослав отдельно говорил о связи Коновальца со столицей. Он напомнил, что Коновалец как командующий Сечевыми стрелками в составе вооруженных формирований УНР защищал Киев.

Предстоятель УГКЦ отметил, что фигура Коновальца особенно красноречиво звучит в период, когда Украина вновь борется за свободу и государственность.

"Он был тем, кто умел не разочаровываться даже тогда, когда исторические обстоятельства, в частности, в 20-х, в 30-х годах, как бы поставили точку в борьбе украинцев за свое независимое, свободное, Соборное Украинское государство", – сказал Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ подчеркнул необходимость прислушиваться к истории и не повторять ошибок прошлого, которые привели к утрате украинской государственности в XX веке.

На панихиде также присутствовали президент Украинской стрелковой общины Канады Андрей Суханивский, волонтёр и общественный деятель Сергей Притула и другие участники.

Гроб в храме

В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве во время панихиды гроб Евгения Коновальца стоял рядом с его фотографией. Ее накрыли желто-синим флагом, а рядом разместили военные атрибуты и венки с красными и желто-синими цветами.

На панихиду пришли люди в военной форме – как молодые военные, так и люди старшего возраста. Также церемонию посетили обычные граждане, которые пришли почтить память первого председателя ОУН.

Среди присутствующих были руководитель ОП Кирилл Буданов, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, председатель Украинского института национальной памяти Александр Алфёров, президент Украинской стрелковой общины Канады Андрей Сухановский, волонтёр и общественный деятель Сергей Притула и другие.

У гроба люди оставляли цветы. Среди них были оранжевые, белые и жёлтые цветы, в частности похожие на подсолнухи. Венки рядом с гробом были украшены красными и жёлто-синими цветами, а также жёлто-синими лентами.

Жизнь Коновальца

Евгений Коновалец был первым председателем Организации украинских националистов. Во время украинской освободительной борьбы он командовал Сечевыми стрелками в составе вооруженных формирований Украинской Народной Республики.

Блаженнейший Святослав во время панихиды напомнил об участии Коновальца в обороне Киева. По его словам, исторический пример полковника особенно важен в то время, когда Украина вновь борется за свободу и государственность.

Глава УГКЦ также подчеркнул, что Коновалец не терял веры в украинскую государственность даже в периоды, когда обстоятельства складывались не в пользу украинского освободительного движения.

"Кто любит по-настоящему, тот никогда не теряет надежды", – сказал Блаженнейший Святослав, подводя итог жизненному примеру Коновальца.

Историческая память

Ирина Верещук во время церемонии отметила, что Коновалец вернулся в Украину спустя 100 лет. По её словам, он жил, боролся и погиб за страну, которую стремился увидеть независимой.

Блаженнейший Святослав призвал прислушиваться к истории и не повторять ошибок, которые привели к утрате украинской государственности в прошлом веке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Зашков Львовской области прибыл памятник полковнику армии УНР Евгению Коновальцу. В течение 87 лет монумент находился на его могиле на кладбище Кросвейк в Роттердаме. Оригинальный памятник 1939 года будет храниться в музее-усадьбе Евгения Коновальца.

Как писал OBOZ.UA, после эксгумации 13 августа его прах был возвращен в Украину. На родине Коновальца его встретили с военными и государственными почестями.

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