В отдельных регионах туман и грозы: синоптики сказали, какой будет погода в течение недели

На этой неделе, вплоть до пятницы, 12 сентября, в Украине ожидаются дожди. Кое-где с грозами. Также местами будет облачно с прояснениями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В западных областях днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Прогноз погоды в Украине на сутки 9 сентября

Преимущественно будет облачно с прояснениями. Местами, в западных областях днем повсеместно кратковременные дожди и грозы. В Карпатах местами значительный дождь. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°С, на юге до 19°С. Днем 21-26°С, в южных областях до 29°С, на западе страны 18-23°С.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. На Киевщине днем с грозой. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 11-16°С, днем 21-26°С. В Киеве ночью 13-15°С, днем 24-26°С.

Напомним, что Киев в понедельник, 8 сентября, после обеда накрыло сильным дождем. В результате непогоды в разных районах города подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги буквально превратились в реки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во вторник, 9 сентября, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, по региону днем с грозой. Воздух максимально прогреется до +26°С.

