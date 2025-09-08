Реки вместо дорог: Киев после обеда накрыла сильная гроза. Подробности и видео

Киев в понедельник, 8 сентября, после обеда накрыл сильный дождь. В результате непогоды в разных районах города подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги буквально превратились в реки.

Видео дня

Соответствующие видео были опубликованы в социальных сетях. В столице объявлен І уровень опасности, желтый.

Последствия непогоды

Так, во второй половине дня в Киеве началась гроза, в результате которого в разных районах города зафиксировали подтопления.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, что в результате непогоды из-за большого количества осадков дороги местами превратились в реки. Проблемы с подтоплением наблюдались в нескольких районах столицы.

Со своей стороны, в КГГА призвали жителей и гостей Киева во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Что предшествовало

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в Киеве и области в понедельник, 8 сентября. До конца суток в регионе гроза.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во вторник, 9 сентября, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, по региону днем с грозой. Воздух максимально прогреется до +26°С.

