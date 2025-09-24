Под Киевом в одном из заведений громко слушали русскую музыку: полиция отреагировала. Фото и видео

В Ирпене Киевской области местные жители были возмущены тем, что в одном из заведений включили музыку российского исполнителя. На инцидент оперативно отреагировали правоохранители.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. На нарушителя составили административные материалы.

Что известно

"В одном из заведений, что на ирпенской набережной, слушают русскую музыку", – говорилось в сообщении соцсетей.

На опубликованном видео можно увидеть, что из динамиков заведения громко звучал трек российского исполнителя.

Со своей стороны в пресс-службе полиции Киевщины сообщили, что оперативно отреагировали на этот инцидент.

"Информацию о происшествии правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей. В телеграмм-каналах появилось видео, на котором в одном из заведений города Ирпень играет песня российского исполнителя. Правоохранители оперативно установили, что музыкальное сопровождение включил 23-летний администратор заведения", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские провели с мужчиной профилактическую беседу и составили на него административные материалы по факту мелкого хулиганства (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

