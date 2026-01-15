В нескольких украинских городах есть микрорайон БАМ: как это связано с СССР

Выходцы из некоторых украинских городов могут с удивлением узнать, что на их малой родине существуют микрорайоны времен СССР с одинаковым названием. И название это звучит как БАМ.

Издание "Телеграф" изучило версии происхождения этого топонима. Оказалось, их существует аж две. И все касаются кварталов, возведенных в 1970-х годах – во времена активного развития советских городов. Тогда же появилось и название.

Расшифровывают его двумя способами: Байкало-Амурская магистраль или "Большая Авантюра Маруси". Первую трактовку связывают с 1974 годом и городом Каменское Днепропетровской области. Тогда в СССР возобновили масштабное строительство Байкало-Амурской магистрали – железнодорожного пути на юго-востоке страны. Поскольку новый микрорайон также возводили на юго-востоке города, его тоже начали называть БАМ – по аналогии. Со временем такое название закрепилось не только в Каменском.

Существует и альтернативная версия, по которой БАМ расшифровывается как "Большая Авантюра Маруси". По легенде, это название происходит от имени Марии Матвеевны Заварюхиной – секретаря партийной организации Приднепровского химического завода, которую считают одной из инициаторов застройки микрорайона.

Всего городов в Украине, где существует микрорайон БАМ, насчитывается по меньшей мере три:

Тернополь – Солнечный массив.

– Солнечный массив. Каменское – жилой район на юго-востоке города между Соцгородом и Длинной балкой.

– жилой район на юго-востоке города между Соцгородом и Длинной балкой. Ивано-Франковск – микрорайон в юго-западной части города.

