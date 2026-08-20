В нескольких областях ожидаются дожди: синоптики уточнили прогноз на пятницу. Карта

В пятницу, 21 августа, в западной и северной частях Украины ожидается дождливая погода. Однако температура воздуха будет высокой – днем до 33 градусов тепла, ночью до +24.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. На остальной территории Украины осадков не прогнозируется.

Погода в Украине 21 августа

21 августа в некоторых областях Украины пройдут дожди. В частности, дождливую погоду обещают в Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Черниговской, Киевской областях.

При этом будет довольно тепло – ночью почти на всей территории Украины синоптики обещают +18...+22 градуса, в Закарпатской и Черновицкой областях до +24, в Херсонской будет теплее всего – ночью +25 градусов.

Днем воздух прогреется до +32 градусов, в Закарпатье, Ивано-Франковской области и в Тернопольской области синоптики прогнозируют до +33, а теплее всего будет в Черновицкой области – до +36.

В южных областях Украины ночью +19...+25 градусов, днем температура повысится до +24...+32 градусов, прогнозируется солнечная погода.

На востоке Украины также ожидается солнечная погода без дождей. Температура ночью +17...+20 градусов, днём воздух прогреется до +28...+32 градусов.

Погода в Киеве 21 августа

В столице 21 августа ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью составит +20...+22 градуса, днем +30...+32 градуса.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что, по данным климатологов, начало сентября в Украине может быть теплым и напоминать летнюю погоду. В то же время в течение месяца через территорию страны будут проходить атмосферные фронты, которые могут вызывать ливни, грозы и похолодание.

Как писал OBOZ.UA, на Прикарпатье после нескольких дней аномальной жары обрушились сильные ливни, из-за которых дороги оказались затоплены водой. Непогода охватила Ивано-Франковскую область и курортный Буковель.

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