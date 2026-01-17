В МВД уточнили правила пребывания на улице во время комендантского часа: какой документ должны иметь все

В Украине из-за чрезвычайной ситуации в энергетике ослабили комендантский час. Украинцы смогут беспрепятственно попасть в пункты несокрушимости или обогрева.

Важно иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины.

Комендантский час ослабили

В МВД отметили, что ослабление комендантского часа допускается на территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

В указанных регионах граждане могут после начала комендантского часа пешком или на авто добраться до пунктов несокрушимости или пунктов обогрева. Передвижение в это время с другой целью запрещено.

"При себе обязательно следует иметь документ, удостоверяющий личность. Во время военного положения военнообязанные должны иметь и военно-учетный документ. Во время следования в Пункты несокрушимости или пункты обогрева спецпропуска не нужны", – отметили в МВД.

В министерстве также посоветовали выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно выполнять указания органов власти, ГСЧС и правоохранителей.

"Фактически, такой подход применяется и во время воздушной тревоги. Указанные правила не отменяют действующие ограничения, а лишь дополняют их. Все решения принимаются исключительно через Совет обороны, с участием сил безопасности и военного командования с учетом текущей ситуации", – отметили в МВД, снова призвав украинцев соблюдать правила комендантского часа для собственной безопасности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне, 16 января, изменения в комендантском часе были официально утверждены. Правительство ослабило ограничения на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

Первым городом, где изменения вступят в силу, станет Киев.

