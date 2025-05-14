В Минобороны автоматизировали хранение биологического материала украинских военных: как это будет работать

Министерство обороны Украины и Командование Сил логистики ВСУ автоматизировали процесс учета и хранения ДНК военнослужащих. Биоматериал позволит идентифицировать погибших и разыскивать пропавших. Автоматизированная система заработала уже с апреля 2025 года.

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Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что по плану до конца года база образцов должна достичь 225 тысяч.

Система автоматизирует два ключевых процесса – учет тест-систем для отбора биологического материала военнослужащих ВСУ и учет самих образцов.

Как пояснили в ведомстве, образцы ДНК будут собираться на местах, в воинских частях - биоматериал (буккальный эпителий со слизистой оболочки рта) собирают непосредственно у военнослужащих.

Далее образцы ДНК будут передаваться на хранение в Центр учета геномной информации (ЦОГИ). Там развернута система SAP, которая предназначена для автоматизации процессов учета и контроля сроков хранения.

В Минобороны отмечают, что новая система ускорит расследование по делам о пропавших без вести военных или при необходимости идентификации погибшего, и позволит избегать ненужной бюрократии в критические моменты.

"Это трудное, но крайне необходимое решение, чтобы родные смогли получить ответы в самые тяжелые моменты", – отметили в Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, семьи пропавших без вести и пленных военнослужащих уже почти три месяца не получают выплат от государства. Это связано с утверждением новой схемы начислений, изменившей порядок распределения денежного довольствия.

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