В Мерефе объявили трехдневный траур по погибшим в результате кровавого удара РФ

В Мерефе после смертельного российского обстрела ввели трехдневный траур. Он продлится с 5 по 7 мая на всей территории громады. Соответствующее решение приняли для почтения памяти погибших и поддержки их семей.

Об этом сообщили на официальной странице Мерефянской громады. Распоряжение подписал городской голова Вениамин Ситов.

В дни траура в громаде вводят ряд ограничений и символических мероприятий. В частности, на зданиях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности приспустят Государственный Флаг Украины с траурными лентами.

Также на всей территории общины будет запрещено проведение развлекательно-концертных мероприятий. Ограничения касаются и заведений торговли и общественного питания – там не будет разрешено воспроизведение развлекательной музыки.

Решение принято на фоне последствий ракетного удара 4 мая, в результате которого погибли мирные жители и есть раненые. В общине отмечают, что дни траура призваны почтить память жертв и выразить соболезнования их близким.

Также OBOZ.UA сообщал, утром 4 мая российские войска нанесли ракетный удар поХарьковской области. В городе Мерефа в результате атаки повреждены СТО, жилые дома, магазины и авто, вспыхнул пожар.

