В Люксембурге эксгумировали прах тещи Андрея Мельника: её перезахоронят в Украине

В Люксембурге состоялась эксгумация останков Марии Федак — матери Софии Федак-Мельник, супруги председателя ОУН Андрея Мельника. Ее похоронили на городском кладбище Боневуа.

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Там впоследствии нашли последний пристанище также Андрей Мельник и его жена София. Об этом сообщил председатель Организации украинских националистов Богдан Червак в Facebook.

Мария Федак была женой львовского адвоката Степана Федака и матерью восьмерых детей. Она не стремилась участвовать в большой политике, однако её семья оказалась среди людей, сыгравших важную роль в украинском освободительном движении.

"Мария Федак никогда не стремилась оказаться на передовой большой политики, но история распорядилась так, что её семейное гнездо стало колыбелью украинского освободительного движения", — отметил он.

Одна из ее дочерей, Ольга, стала женой Евгения Коновальца — одного из основателей ОУН. Другая дочь, София, вышла замуж за Андрея Мельника, который после гибели Коновальца возглавил организацию.

"Она воспитала восьмерых детей в духе бескомпромиссного национализма", — написал Червак.

После начала Второй мировой войны Мария Федак вместе с семьёй дочери Софии оказалась в эмиграции. Их местом проживания стал Люксембург, где Мария провела последние годы жизни.

Её похоронили на кладбище Боневуа в Люксембурге. Эта могила имела особое значение для семьи Мельников.

"Эта могила стала священным местом для Андрея и Софии Мельников", — отметил он.

После смерти Андрея Мельника в 1964 году его похоронили рядом с тещей. В 1990 году там же нашла последний пристанище его жена София. Червак также подчеркнул особое отношение Андрея Мельника к Марии Федак.

"Председатель ОУН А. Мельник чрезвычайно уважал свою тещу, считая её воплощением благородной украинской матери, которая отдала всё ради будущего Украины", – говорится в его сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украину вернули останки Андрея Мельника – второго руководителя Организации украинских националистов после Евгения Коновальца – и его жены Софии Федак-Мельник. Перевозка состоялась в рамках официальной церемонии на границе, где прах был передан для проведения дальнейших мемориальных мероприятий.

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