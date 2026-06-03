В Любляне открылась выставка 40 аутентичных украинских костюмов с семейными историями

29 мая 2026 года в Словенском этнографическом музее в Любляне состоялось торжественное открытие международной выставки "Ноша идентичности: народная одежда украинцев конца XIX – XX века / Embroidered Ukraine: Украинское одежное наследие конца XIX и XX веков".

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Экспозиция объединила 40 аутентичных комплектов народного костюма из фондового собрания Музея народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого и частной коллекции украинского коллекционера из Киева Наталии Холод.

Выставка организована по инициативе Посольства Украины в Республике Словения. Проект реализован при поддержке Словенского этнографического музея, министерств культуры Украины и Словении в сотрудничестве с Музеем народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого.

Автором идеи, одним из авторов выставки и сокуратором проекта стала коллекционер из Киева Наталья Холод, которая после начала полномасштабной войны была вынуждена временно переехать вместе с семьей в Словению.

Выставка предлагает взглянуть на украинскую вышивку и традиционную одежду не только как на художественное явление, но и как на важный элемент национальной самоидентификации и носитель семейной памяти.

Экспозиция построена вокруг исторического контекста и личных историй людей и семей, которым принадлежала представленная одежда. Через эти микроистории посетители могут увидеть, как украинская вышивка сопровождала человека на протяжении жизни, менялась вместе с историческими эпохами, но оставалась неизменным кодом украинской идентичности.

Отдельные экспонаты рассказывают о судьбах семей, мастеров и целых поколений и помогают осмыслить непростые страницы украинской истории: Голодомор, ссылку в Сибирь, концлагеря, диссидентское движение, советскую культурную политику, Чернобыль и национальное возрождение конца 1980-х годов.

"Когда наша семья эвакуировалась из Украины в 2022 году, мы взяли с собой вышитые рубашки – как часть своей идентичности. Впоследствии, узнавая об уничтожении украинского культурного наследия на оккупированных территориях, я поняла: мы должны сделать все, чтобы его сохранить. Так коллекционирование стало моей сознательной миссией.

Особая ценность моей коллекции – это вещи, переданные людьми вместе с личными историями их семей. Через эту коллекцию и выставку продолжается память рода и рассказывается история Украины", – говорит инициатор проекта и основательница коллекции Наталья Холод.

Выставка в Словении стала первым международным этапом культурного проекта, который команда планирует представить в 10 столицах мира.

Цель проекта – через традиционную одежду рассказать европейской аудитории об Украине как отдельной, глубокой и самобытной культуре, а также поддержать украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

Как присоединиться к проекту

Команда ищет партнеров для продолжения выставки в других столицах мира и открыта к сотрудничеству с музеями и культурными институтами, украинскими общинами и общественными организациями, культурными менеджерами, информационными партнерами, грантовыми программами и социально ответственным бизнесом.

К сотрудничеству также приглашают владельцев семейных вещей с личными историями и фотографиями, готовых передать их для коллекции и будущих выставок, а также волонтеров, которые могут помочь с организацией проекта в европейских столицах.

Выставка будет проходить в Словенском этнографическом музее с 29 мая по 27 сентября 2026 года.

Справочно:

Наталья Холод – украинская предпринимательница, основательница агентства коммуникаций WARTO, коллекционерка украинской традиционной одежды, автор идеи и сокуратор выставки "Вышитая Украина: Одежное наследие Украины конца XIX–XX века".

Коллекционирование старинных украинских вышитых рубашек и традиционных костюмов начала в 2008 году с личного интереса к украинской культуре. После начала полномасштабной войны России против Украины и вынужденного переезда в Словению в 2022 году эта деятельность превратилась в сознательную миссию по сохранению и популяризации украинского культурного наследия в Европе.

Сегодня коллекция Натальи Холод насчитывает более 200 аутентичных предметов традиционной одежды и текстиля конца XIX — XX века из 13 регионов Украины. Многие экспонаты были переданы семьями вместе с личными историями, фотографиями и семейной памятью.

В 2026 году коллекция впервые представлена на международной музейной выставке "Вышитая Украина: Одежное наследие Украины конца XIX–XX века" в Словенском этнографическом музее в Любляне.

Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого во Львове (Львовский скансен, Шевченковский гай) — один из крупнейших музеев под открытым небом в Украине и ведущий центр сохранения, исследования и популяризации народной культуры.

Со времени основания музей собирает и представляет памятники традиционной архитектуры, быта и духовной культуры западных регионов Украины. Его фондовая коллекция насчитывает более 21 тысячи музейных предметов, а территория музея объединяет 110 архитектурных объектов, среди которых — крупнейшая в Европе коллекция аутентичных деревянных сакральных сооружений.

Музей является соорганизатором и сокуратором выставки "Вышитая Украина: Одежное наследие Украины конца XIX–XX века" и предоставил для экспозиции часть уникального собрания украинской традиционной одежды.

Словенский этнографический музей в Любляне является национальным музеем культурного наследия и одним из ведущих музейных институтов Словении.

Музей позиционирует себя как пространство "о людях и для людей" и исследует культурные идентичности, традиционную и современную культуру, материальное и нематериальное наследие, а также культурное многообразие Словении, словенской диаспоры и народов мира.

Как музей диалога и межкультурного обмена, Словенский этнографический музей регулярно реализует международные выставочные проекты. В 2026 году музей стал партнером и площадкой для проведения выставки "Вышитая Украина: Одежное наследие Украины конца XIX–XX века", представляя словенской аудитории украинское традиционное одежное наследие.