В лицее на Днепропетровщине учитель подрался с восьмиклассником: подробности конфликта

В Днепропетровской области в лицее №8 города Покровск на уроке подрались ученик и учитель. Преподаватель попросил школьника покинуть класс, поскольку он мешал, однако тот отказался. В результате возник конфликт.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Учитель пытался выгнать ученика из класса

11 марта в соцсетях стало распространяться видео драки на уроке между учителем и учеником. Сначала ролик появился на группе в Facebook "Права вчителів!", затем в группе Батьки SOS.

Как выяснилось, видео было снято в понедельник, 10 марта, в лицее №8 города Покров Никопольского района Днепропетровской области на уроке немецкого языка. На нем видно, как преподаватель пытается вытолкать из класса подростка. Однако тот сопротивляется и начинает всем телом наклоняться на мужчину.

Когда педагог резко отходит в сторону, то парень падает. В это время учитель хватает его за шею. Школьник вырывается и уже начинает кулаками и ногой бить учителя. Все это одноклассники снимают на видео и весело смеются.

В конце видео, где ученик возвращается на свое место, слышно, как парня называют "дурачком", а также кто-то из учеников говорит ему, что "это слишком, смешно-смешно, но ты плевал в него".

Педагог спокойный, но сдали нервы

В самом лицее общаться с журналистами не хотели, директор учебного заведения не брала трубку. Мы направили запрос в управление образования Покровского городского совета, надеемся, что нам дадут ответ.

Как все-таки удалось выяснить, конфликт произошел на уроке немецкого языка в 8-м классе. В классе присутствовали дети из немецкой группы, а также и из французской.

"Так получилось, потому что преподаватель французского сломала ногу и не может работать, а детям некуда деваться, и они сидят в классе, соответственно мешают другим заниматься", – пояснила нам одна из сотрудниц.

К тому же лицей №8 все это время занимается в помещении другого учебного заведения, поскольку в своей школе у них нет укрытия.

В учебном заведении анонимно рассказывают, что преподаватель немецкого Анатолий Петренко давно тут работает, считается хорошим педагогом. И по характеру он очень спокойный и выдержанный. Однако и у него сдали нервы, и началось с того, что он попросил 13-летнего ученика покинуть класс. Но тот отказался, началась перепалка, все переросло в драку.

"Дети примерно пять лет находились на удаленном обучении. Сначала ковид, потом война, им сложно сейчас снова влиться в коллектив. Да еще и подростковый возраст, когда они пытаются самоутвердиться, проявить свой характер. В школе сейчас работают и полиция, и социальные службы, разбираются", – продолжает сотрудница лицея.

Она говорит, что мама подростка якобы претензий к учебному заведению не выдвигала. Она и сейчас, и ранее бывала в лицее и сотрудничает с учителями.

В полиции Днепропетровской области нам сообщили, что сейчас ювенальная полиция проводит опрос детей в присутствии их родителей.

Мнения в соцсетях разделились

Мнения пользователей соцсети разделились. Одни действия подростка осуждают. Говорят о том, что воспитывать должны родители, а не школа, что все проблемы переложили на плечи учителей.

Также пишут про опыт жизни в Европе, где за прогулы школьников несут ответственность родители, где ученика легко могут не перевести в следующий класс за неуспеваемость, а если он грубо ведет себя с учителями, то и вовсе могут забрать из семьи и отправить в приемную.

Также используют оскорбления в адрес школьников, называя их "быдлом", а родителей "яжемать".

Другие считают, что педагог не имел права выходить из себя. Если он не мог справиться с ситуацией, то должен был выйти из класса и позвать директора или завуча, чтобы решить конфликт, а не вступать в драку с подростком.

К сожалению, подобные конфликты в наших школах, когда и педагоги, и дети выясняют отношения кулаками и подзатыльниками, уже не редкость. И списывать все на ситуацию в стране, локдаун или войну неправильно. Мы будем следить за ситуацией, чтобы узнать, чем же закончится конфликт.