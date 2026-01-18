В Крыму умер митрополит, который поддерживал аннексию полуострова Россией

Во временно оккупированном Крыму умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский УПЦ МП Лазарь (Ростислав Швец). Он был известен публичной поддержкой аннексии полуострова Россией и распространением пророссийских нарративов среди верующих.

Священнослужитель умер в Симферополе на 87-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

По имеющейся информации, Лазарь (в миру – Ростислав Филиппович Швец) возглавлял Крымскую митрополию с 1992 по 2023 год.

После оккупации Крыма в 2014 году он открыто поддержал действия Российской Федерации и вооруженную агрессию против Украины.

Как отмечается, митрополит способствовал утверждению оккупационной власти на полуострове, используя свой авторитет для проведения пропагандистской работы среди верующих.

В своих публичных заявлениях и деятельности он пользовался риторикой так называемого "русского мира", а также поддерживал морально-психологическое состояние военных РФ.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Лазарь публично молился за победу российской армии. Также сообщалось о сборе средств в подчиненной ему митрополии на поддержку российских военных формирований.

В декабре 2022 года указом Президента Украины Ростислав Швец был лишен гражданства Украины. В том же году в отношении него ввели санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

После 24 февраля 2022 года и до ноября 2025-го начато более 200 таких уголовных производств. Разоблаченные церковные деятели сотрудничали с российскими спецслужбами с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, оправдывали российскую агрессию и оккупацию украинских территорий, работали непосредственно на вражеские спецслужбы или помогали вербовать агентов среди своих прихожан.

27 дел из 208-ми начато в отношении представителей высшей иерархии УПЦ МП – митрополитов и архиепископов, которых подозревают в работе на РФ.

