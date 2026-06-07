В Крыму у людей началась паника: оккупанты создали искусственный дефицит продуктов

Во временно оккупированном Крыму вместе с топливным начался продовольственный кризис – в розничной торговле исчезают некоторые виды продовольственных товаров, на другие устанавливаются ограничения. Местные группы публикуют фото пустых полок в продуктовых магазинах.

Видео дня

Об этом сообщило белорусское медиа. Люди панически скупают то, что есть, поэтому под удар попали товары первой необходимости – сахар, рис, гречка, соль, мука, масло и макароны.

Что известно

Во временно оккупированном Крыму люди жалуются на дефицит продуктов в магазинах. В сети появляются фото и видео пустых полок в супермаркетах.

"Полки в оккупированном Крыму стремительно пустеют", – отмечается в материале.

Отмечается, что некоторые магазины уже начали вводить ограничения на продажу товаров в одни руки. Причиной такого решения стала как паника, так и проблемы с логистикой.

"Первыми под удар попали товары первой необходимости: сахар, рис, гречка, соль, мука, масло и макароны", – говорится в материале.

На видео, которые появляются в сети, видно, что полки магазинов действительно опустели и некоторых товаров нет в наличии.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Крыму начали ограничивать продажу продуктов. Топливный кризис в оккупированном Крыму, возникший после украинских защитников по так называемому "российскому крымскому коридору", влияет на все остальные сферы.

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