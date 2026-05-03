В Кривом Роге заметили мощный смерч: он чуть не снес трамвай. Видео

В воскресенье, 3 мая, в Кривом Роге зафиксировали смерч. Стихийное бедствие прошло в непосредственной близости к городскому трамваю.

Очевидцы происшествия распространили видео в соцсетях. Об инциденте сообщает местный Telegram-канал.

Смерч образовался внезапно и двигался вдоль дороги, поднимая пыль и мелкий мусор в воздух. В момент его приближения рядом оказался трамвай. Водитель оперативно среагировал на ситуацию и остановил транспортное средство.

Подобные погодные явления для региона являются нетипичными, поэтому инцидент вызвал резонанс в сети. Несмотря на напряженный момент, смерч не нанес вреда ни транспорту, ни инфраструктуре.

