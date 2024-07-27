В Кременском хабе Днепра переселенцы с Луганщины продолжают получать помощь от Фонда Рината Ахметова

В Днепре идет выдача гуманитарной помощи. Ее могут получить переселенцы с Луганской области, зарегистрированные в Кременском хабе. Фонд Рината Ахметова передал для них наборы наиболее необходимых продуктов.

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Каждый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это весомая поддержка для людей, вынужденных эвакуироваться.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер Фонда.