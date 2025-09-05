В Киеве состоится стендап-марафон в поддержку ВСУ

7 сентября, с 12:00 до 22:00, в столице пройдет фандрайзинговый стендап-марафон, в котором примут участие 33 комика. В течение десяти часов они будут выступать вживую и в прямой трансляции на YouTube, чтобы собрать 250 тысяч гривен для 21-го Отдельного батальона специального назначения.

Мероприятие состоится в культурном пространстве Squat17b (ул. Терещенковская, 17б). Вход для зрителей свободный, так же как и просмотр онлайн. Однако организаторы призывают участвовать в сборе средств: во время марафона будут проводиться интерактивы с залом и онлайн-аудиторией, розыгрыши лотов, музыкальные перформансы и другие активности, которые помогут собрать необходимую сумму.

Цель события – собрать 250 000 грн на кейсевак для 21 ОБСП. Сумма включает внутреннее оборудование, антидроновую защиту, дополнительное освещение и приборы ночного видения.

"Это десять часов непрерывного юмора, импровизаций и искренней поддержки наших защитников. Приходите сами, приглашайте друзей, смотрите трансляцию и донатьте – вместе мы можем сделать больше", – отмечает организатор сбора, стендаперка Веста Гунченко.

Где: Squat17b, ул. Терещенковская, 17б, Киев

Когда: 7 сентября, 12:00–22:00

Прямая трансляция: YouTube

Список участников марафона (в порядке появления): Веста Гунченко, Оля Алдушина, Сергей Майстренко, Оля Стеценко, Катя Федоркова, Марина Горнеева, Юра Мурашковский, Алексей Рыженко, Арина Марчук, Кирилл Ганин, Алексей Приймаченко, Влад Галицкий, Наталья Чигирин, Елена Михайлюк, Андрей Зотиков, Катя Щепелина, Ярослав Пирог, Дмитрий Тютюн, Арсен Пучков, Лана Чубаха, Екатерина Накопюк, Ксения Левицкая, Слава Бу, Фима Байтлер, Влад Солонский, Дмитрий Белоус, Олесь Пинчук, Алина Бовкун, Светлана Немонежина, Саша Киевский, Влад Бивалин, Катя Мамайсур.