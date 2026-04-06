В Киеве презентовали книгу об израильской операции 'Железные мечи': ГУР провели параллели с войной в Украине

В Киеве состоялась презентация книги израильского историка Михаэля Бар-Зохара "Железные мечи, израненные сердца", посвященной одноименной военной операции Израиля в ответ на нападение группировки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Мероприятие прошло при участии автора, представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины и украинской defence-tech компании Генерал Черешня.

Книга рассказывает о ходе операции "Железные мечи" и фиксирует военные преступления ХАМАС, совершенные против гражданского населения. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, эти события имеют прямые параллели с войной России против Украины.

"Книга "Железные мечи" очень перекликается с Украиной, поскольку в ней говорится о военных преступлениях, о преступлениях против человечности, о зверствах и убийствах гражданских граждан. То есть о преступлениях, которые совершают также россияне в Украине", – отметил Юсов во время презентации.

Издание книги стало возможным при поддержке Ярослава и Станислава Гришиных – соучредителей компании "Генерал Черешня". По словам Ярослава Гришина, описанные в книге события чрезвычайно актуальны для Украины.

"События, описанные в "Железных мечах", мегаактуальны для Украины. Она о том, что нельзя недооценивать зло как таковое. Надо быть постоянно готовыми и всесторонне развитыми, чтобы защитить себя от тотального уничтожения", – отметил Ярослав Гришин.

"Железные мечи, израненные сердца" стали третьей книгой Бар-Зохара в рамках серии Еврейская библиотека, основанной Еврейской конфедерацией Украины. Предыдущие издания автора "Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки" и "Амазонки Моссада" стали бестселлерами в украинском переводе.

В ГУР отмечают, что книги этой серии являются популярными среди украинских спецслужб. По словам Юсова, полный комплект из девяти изданий "Еврейской библиотеки" есть на полках многих сотрудников, в том числе у действующего руководителя ГУР Олега Иващенко и его предшественника Кирилла Буданова.