В Киеве на базе КАИ запустили Лабораторию авиамоделирования AVIA Lab

На базе Национального университета "Киевский авиационный институт" в сотрудничестве с ведущим украинским производителем БпЛА самолетного типа НПП "Атлон Авиа" запустилась Лаборатория авиамоделирования "AVIA Lab".

В рамках обучения студенты изучают авиационные модели, изготавливают собственные образцы для знакомства с конструкциями, а также создают проекты, отрабатывают полеты и проводят соревнования в ангаре университета. В первом наборе уже прошли обучение более 60 студентов.

"Авиамоделизм – это первая ступенька в сложный, но очень интересный мир инженерии, аэродинамики, композитных материалов, электроники и систем управления.

Очень часто все начинается именно с увлечения, с интереса и желания что-то сделать своими руками. И авиамоделизм – это идеальная среда для этого. Здесь можно ошибаться, экспериментировать, придумывать новое", – подчеркивает руководитель направления R&D НПП "Атлон Авиа".

Недавно в лаборатории стартовала вторая учебная группа. К потоку присоединились более 30 учеников – это не только студенты Киевского авиационного, но и представители других университетов и даже школьники, которые интересуются авиамоделированием. Самый молодой участник в группе – 13-летний ученик 7 класса.

К открытию второго потока присоединились президент КАИ Ксения Семенова, руководитель Лаборатории Сергей Дуленко и менеджер по партнерствам "Атлон Авиа" Кирилл Савченко.

"Киевский авиационный университет создает возможности не только для своих студентов. Во втором потоке мы намеренно оставили половину мест для других университетов – к нам присоединились студенты КПИ им. Сикорского, КНУ им. Шевченко и KSE. Обучение сильных авиаинженеров начинается с аэродинамики и планеров. Всегда", – отметила Ксения Семенова.

Для "Атлон Авиа" развитие инженерного образования является частью долгосрочной стратегии. Ведь в условиях современных вызовов постоянно растет спрос на инженеров, которые могут работать с беспилотными системами.

"Мы верим, что одним из центров, где рождается будущее украинской авиации, являются университетские лаборатории, в которых студенты и школьники могут не только учиться, но и создавать собственные решения. Именно поэтому наша компания запускает и поддерживает подобные инициативы как среду, где формируется новое поколение инженеров", – отмечает менеджер по партнерству НПП "Атлон Авиа" Кирилл Савченко.

В то же время началась подготовка к следующему этапу развития проекта Лаборатории: на прошлой неделе стартовали ремонтные работы в помещении КАИ. Пространство планируют оснастить современным оборудованием, что позволит студентам проводить полноценную исследовательскую и инженерную работу.