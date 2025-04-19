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В Киеве любители российской музыки и субкультуры разрушают сквер, оставляют надписи в поддержку Путина: что происходит на Подоле

Марина Петик
Новости. Общество
5 минут
16,4 т.
В Киеве любители российской музыки и субкультуры разрушают сквер, оставляют надписи в поддержку Путина: что происходит на Подоле

В Киеве на Подоле подростки захватили небольшой сквер "Самосад", который местные жители и неравнодушные люди в течение десяти лет обустраивали собственными силами. Благодаря им на пустыре, который был сдан в аренду российскому посольству, образовался парк с настоящим газоном, клумбами, деревьями и детской площадкой.

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Теперь пространство вытоптано, а по вечерам тут собираются группы подростков, которые продвигают российскую субкультуру, слушают музыку страны-агрессора, занимаются вандализмом и оставляют надписи, которые прославляют Путина и "СВО".

Подробнее об этом – читайте в материале OBOZ.UA.

Вместо российского квартала разбили "Самосад"

В Киеве на историческом Подоле на пересечении улиц Волошская и Спасская вот уже больше десяти лет существует сквер "Самосад". Некогда это был пустырь с выжженной солнцем травой, который еще до 2014 года передали в аренду на 49 лет российскому посольству.

По идее тут должны были быть застроены несколько участков, которые бы образовали такой себе российский квартал. Но не случилось.

В Киеве любители российской музыки и субкультуры разрушают сквер, оставляют надписи в поддержку Путина: что происходит на Подоле

В 2015 году жители Подола, активисты собрались на этом месте и решили обустроить публичное пространство для людей. На собранные деньги и помощь бизнеса тут появился настоящий газон. Собственными силами были построены деревянные шезлонги, вокруг старого и очень толстого клена с великолепной кроной построили деревянные скамейки, а в деревянных больших ящиках сделали умные грядки.

"Особенно этот сквер спасал жителей Подола во время ковида, когда общаться можно было только на свежем воздухе, а не в помещениях. Также в жаркую летнюю погоду люди могут посидеть тут в тени дерева и отдохнуть. Потом тут оборудовали детскую площадку, стали гулять родители с детьми. Мой сын на этом мягком газоне делал свои первые шаги", – рассказывает OBOZ.UA руководительница проекта Ольга Закревская.

В Киеве любители российской музыки и субкультуры разрушают сквер, оставляют надписи в поддержку Путина: что происходит на Подоле
В Киеве любители российской музыки и субкультуры разрушают сквер, оставляют надписи в поддержку Путина: что происходит на Подоле

Чтобы сохранить газон – основу этого сквера – Ольга с единомышленниками собирала донаты, им помогали бизнесмены. Тут появилась система полива, которая позволяет траве выжить в самые жаркие киевские дни. Для многих это место стало знаковым.

Вандалят и оставляют пророссийские надписи

Но с полномасштабным вторжением РФ в Украину многие активисты "Самосада" пошли защищать родную землю.

"Сначала мы с мужем ухаживали за "Самосадом". Я занималась организационными моментами, а он выносил мусор. Тут его всегда собиралось очень много. Этот участок еще не скоро будет на балансе города, поэтому мусор тут никто не убирает. И если там появлялись какие-то маргинальные персонажи, то муж всегда с ними разговаривал, и они как-то находили общий язык. Но потом муж также ушел на фронт. А с прошлого года в "Самосад" повадились приходить подростки. Я понимаю, что в городе не так много мест, где они могут собираться. Но они буквально разрушают все, что было сделано тут нами, соседями, жителями Подола. В прошлом году летом мой муж после ранения пару месяцев был дома на реабилитации. Он один раз зашел в сад и все, больше он не смог там находиться", – с горечью рассказывает Ольга.

В Киеве любители российской музыки и субкультуры разрушают сквер, оставляют надписи в поддержку Путина: что происходит на Подоле

Тут стали собираться подростки, представляющие разные субкультуры. Среди них есть так называемые альтушки. По словам Ольги, это направление возникло не так давно в российском сегменте TikTok. В основном – это девочки, одетые в солдатские ботинки на толстой подошве, широкие джинсы, черные одежды. Они громко включают и слушают российскую музыку.

И не так давно фотографии этих подростков из "Самосада" уже появились в российских группах альтушек. Ничего удивительного, если через некоторое время российские ФСБшники под липовыми аккаунтами выйдут на эту украинскую девочку и найдут способы завербовать ее и заставят сжечь военную машину или подложить взрывчатку.

"В доме по соседству живет наша знакомая, ее муж сейчас на фронте. Она каждый день все это видит в окно, представляете, как она себя чувствует", – говорит Ольга.

В Киеве любители российской музыки и субкультуры разрушают сквер, оставляют надписи в поддержку Путина: что происходит на Подоле

Подростки вытаптывают газон, заезжают на него даже на мотоциклах. Местные жители в ужасе, потому что шум стоит до поздней ночи. Хотя ранее в сквере соблюдали правило – после 22:00 – тишина, чтобы местные жители могли спокойно отдыхать.

Малолетки пьют, потом ходят в туалет под окнами людей. Жители жалуются, что они забегают во дворы, пишут баллончиками на стенах и на машинах. Также они загаживали туалеты кафе, портили собственность. Был случай, когда они забежали в соседнее кафе и обокрали ящики технического персонала. А на зеркале написали "Слава Путину и СВО!"

В Киеве любители российской музыки и субкультуры разрушают сквер, оставляют надписи в поддержку Путина: что происходит на Подоле
В Киеве любители российской музыки и субкультуры разрушают сквер, оставляют надписи в поддержку Путина: что происходит на Подоле

Некоторые в соцсетях пишут, что это подростки, которые ранее собирались на Контрактовой площади, на так называемом "вернисаже" и "подкове". Оттуда их погнали, теперь они облюбовали сквер и просто его разрушают.

Пытаются бороться с ними активисты из украинского культурного центра "Спаська, 13". Они же взяли на себя обязанность убирать мусор из "Самосада".

В пресс-службе полиции Подольского района Киева нам сказали, что про подростков в сквере знают. "У нас были на них жалобы. Каждый день наши сотрудники патрулируют тот район. Несколько раз составляли на них протоколы", – говорит OBOZ.UA спикер полиции этого района Наталья Крот.

В полиции говорят, что эти подростки приезжают на Подол из всех районов столицы.

В Киеве любители российской музыки и субкультуры разрушают сквер, оставляют надписи в поддержку Путина: что происходит на Подоле

В Одессе – подростковые дискотеки под российскую музыку

К сожалению, подобные явления в Украине стали не редкостью. Несмотря на то, что сотни тысяч украинцев ведут тяжелую войну с Россией, на мирной территории подростки продолжают увлекаться российской субкультурой и слушать российскую музыку.

Не так давно в сети появилось видео, как в центре Одессы, на месте, где родные погибших украинских Героев проводили свою акцию, вскоре появилась толпа подростков. Прямо на улице проводили дискотеку под российские песни, плясали, снимали видео.

В Киеве любители российской музыки и субкультуры разрушают сквер, оставляют надписи в поддержку Путина: что происходит на Подоле

Те, кто наблюдал за ними, говорят, что толпой управляли достаточно взрослые мужчины. Поэтому все это было не просто так.

Российская пропаганда заполоняет соцсети, особенно TikTok, и влияет на подрастающее поколение украинцев. Потом подобные видео появляются у российских пропагандистов и блогеров, которые утверждают, что в Украине вроде бы все увлекаются российской музыкой, субкультурой и поддерживают агрессию.