В Киеве любители российской музыки и субкультуры разрушают сквер, оставляют надписи в поддержку Путина: что происходит на Подоле

В Киеве на Подоле подростки захватили небольшой сквер "Самосад", который местные жители и неравнодушные люди в течение десяти лет обустраивали собственными силами. Благодаря им на пустыре, который был сдан в аренду российскому посольству, образовался парк с настоящим газоном, клумбами, деревьями и детской площадкой.

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Теперь пространство вытоптано, а по вечерам тут собираются группы подростков, которые продвигают российскую субкультуру, слушают музыку страны-агрессора, занимаются вандализмом и оставляют надписи, которые прославляют Путина и "СВО".

Подробнее об этом – читайте в материале OBOZ.UA.

Вместо российского квартала разбили "Самосад"

В Киеве на историческом Подоле на пересечении улиц Волошская и Спасская вот уже больше десяти лет существует сквер "Самосад". Некогда это был пустырь с выжженной солнцем травой, который еще до 2014 года передали в аренду на 49 лет российскому посольству.

По идее тут должны были быть застроены несколько участков, которые бы образовали такой себе российский квартал. Но не случилось.

В 2015 году жители Подола, активисты собрались на этом месте и решили обустроить публичное пространство для людей. На собранные деньги и помощь бизнеса тут появился настоящий газон. Собственными силами были построены деревянные шезлонги, вокруг старого и очень толстого клена с великолепной кроной построили деревянные скамейки, а в деревянных больших ящиках сделали умные грядки.

"Особенно этот сквер спасал жителей Подола во время ковида, когда общаться можно было только на свежем воздухе, а не в помещениях. Также в жаркую летнюю погоду люди могут посидеть тут в тени дерева и отдохнуть. Потом тут оборудовали детскую площадку, стали гулять родители с детьми. Мой сын на этом мягком газоне делал свои первые шаги", – рассказывает OBOZ.UA руководительница проекта Ольга Закревская.

Чтобы сохранить газон – основу этого сквера – Ольга с единомышленниками собирала донаты, им помогали бизнесмены. Тут появилась система полива, которая позволяет траве выжить в самые жаркие киевские дни. Для многих это место стало знаковым.

Вандалят и оставляют пророссийские надписи

Но с полномасштабным вторжением РФ в Украину многие активисты "Самосада" пошли защищать родную землю.

"Сначала мы с мужем ухаживали за "Самосадом". Я занималась организационными моментами, а он выносил мусор. Тут его всегда собиралось очень много. Этот участок еще не скоро будет на балансе города, поэтому мусор тут никто не убирает. И если там появлялись какие-то маргинальные персонажи, то муж всегда с ними разговаривал, и они как-то находили общий язык. Но потом муж также ушел на фронт. А с прошлого года в "Самосад" повадились приходить подростки. Я понимаю, что в городе не так много мест, где они могут собираться. Но они буквально разрушают все, что было сделано тут нами, соседями, жителями Подола. В прошлом году летом мой муж после ранения пару месяцев был дома на реабилитации. Он один раз зашел в сад и все, больше он не смог там находиться", – с горечью рассказывает Ольга.

Тут стали собираться подростки, представляющие разные субкультуры. Среди них есть так называемые альтушки. По словам Ольги, это направление возникло не так давно в российском сегменте TikTok. В основном – это девочки, одетые в солдатские ботинки на толстой подошве, широкие джинсы, черные одежды. Они громко включают и слушают российскую музыку.

И не так давно фотографии этих подростков из "Самосада" уже появились в российских группах альтушек. Ничего удивительного, если через некоторое время российские ФСБшники под липовыми аккаунтами выйдут на эту украинскую девочку и найдут способы завербовать ее и заставят сжечь военную машину или подложить взрывчатку.

"В доме по соседству живет наша знакомая, ее муж сейчас на фронте. Она каждый день все это видит в окно, представляете, как она себя чувствует", – говорит Ольга.

Подростки вытаптывают газон, заезжают на него даже на мотоциклах. Местные жители в ужасе, потому что шум стоит до поздней ночи. Хотя ранее в сквере соблюдали правило – после 22:00 – тишина, чтобы местные жители могли спокойно отдыхать.

Малолетки пьют, потом ходят в туалет под окнами людей. Жители жалуются, что они забегают во дворы, пишут баллончиками на стенах и на машинах. Также они загаживали туалеты кафе, портили собственность. Был случай, когда они забежали в соседнее кафе и обокрали ящики технического персонала. А на зеркале написали "Слава Путину и СВО!"

Некоторые в соцсетях пишут, что это подростки, которые ранее собирались на Контрактовой площади, на так называемом "вернисаже" и "подкове". Оттуда их погнали, теперь они облюбовали сквер и просто его разрушают.

Пытаются бороться с ними активисты из украинского культурного центра "Спаська, 13". Они же взяли на себя обязанность убирать мусор из "Самосада".

В пресс-службе полиции Подольского района Киева нам сказали, что про подростков в сквере знают. "У нас были на них жалобы. Каждый день наши сотрудники патрулируют тот район. Несколько раз составляли на них протоколы", – говорит OBOZ.UA спикер полиции этого района Наталья Крот.

В полиции говорят, что эти подростки приезжают на Подол из всех районов столицы.

В Одессе – подростковые дискотеки под российскую музыку

К сожалению, подобные явления в Украине стали не редкостью. Несмотря на то, что сотни тысяч украинцев ведут тяжелую войну с Россией, на мирной территории подростки продолжают увлекаться российской субкультурой и слушать российскую музыку.

Не так давно в сети появилось видео, как в центре Одессы, на месте, где родные погибших украинских Героев проводили свою акцию, вскоре появилась толпа подростков. Прямо на улице проводили дискотеку под российские песни, плясали, снимали видео.

Те, кто наблюдал за ними, говорят, что толпой управляли достаточно взрослые мужчины. Поэтому все это было не просто так.

Российская пропаганда заполоняет соцсети, особенно TikTok, и влияет на подрастающее поколение украинцев. Потом подобные видео появляются у российских пропагандистов и блогеров, которые утверждают, что в Украине вроде бы все увлекаются российской музыкой, субкультурой и поддерживают агрессию.