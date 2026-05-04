В какую воду бросать картофель, чтобы он не разварился: в холодную или кипящую

Варка картофеля может показаться самой простой кулинарной задачей, но большинство людей портят и текстуру, и вкус. Если вы бросите клубни в кипящую воду, вы уже совершили роковую ошибку.

Если бросить картофель в кипяток, высокая температура мгновенно уничтожит внешний слой крахмала. Он начинает разрушаться и шелушиться еще до того, как тепло успевает достичь центра куска, пишет OBOZ.UA.

Когда вы заливаете картофель холодной водой и нагреваете его постепенно, температура равномерно распределяется от внешней стороны к сердцевине. Таким образом, он равномерно приготовится, сохранит свою твердую форму и не станет водянистым.

Солить в конце уже слишком поздно

Вторая самая распространенная ошибка – солить воду только тогда, когда она уже кипит, или даже солить картофель только на тарелке.

Картофель очень плотная и крахмалистая, поэтому ей нужно время, чтобы впитать вкус. Воду следует щедро посолить в самом начале, пока она еще холодная. Соль проникнет глубоко в сердцевину клубня, постепенно нагреваясь, раскрывая ее естественный землистый вкус изнутри.

