В каких случаях обучение в магистратуре не дает возможности получить отсрочку: подробное объяснение

Поступление в магистратуру после получения степени бакалавра дает право на отсрочку от мобилизации независимо от формы собственности высшего учебного заведения. Однако для сохранения этого права военнообязанный должен соблюдать принцип последовательного получения образования.



Право на отсрочку действует в течение всего периода обучения в магистратуре, если студент выполняет требования законодательства. Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян.



Право на отсрочку от мобилизации для студентов действует одинаково как в государственных, так и в частных высших учебных заведениях. Оно сохраняется и при поступлении в магистратуру после бакалавриата, однако только при условии соблюдения установленных законодательством требований.



Комментируя обращение гражданина, который после завершения бакалавриата планирует поступить в магистратуру, адвокат Юрий Айвазян пояснил, что закон одинаково рассматривает как переход на следующий курс обучения, так и поступление в магистратуру после получения диплома бакалавра.



"Вы будете иметь право на отсрочку, если учитесь в высшем учебном заведении на дневной форме обучения и получаете последовательный уровень образования. То есть впервые поступаете в магистратуру и ранее не были отчислены с этого уровня образования", — отметил Юрий Айвазян.



Как сообщал OBOZ.UA, работники предприятий, которые не подтвердили статус критически важных, могут лишиться права на отсрочку.



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