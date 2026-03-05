В каких комнатах не стоит клеить обои: лучше придумать что-то другое

Дизайнеры интерьеров единодушны – обои возвращаются. И мы говорим не о тех бледных цветочных узорах из бабушкиной гостиной. Современные обои – это произведения искусства – от драматических геометрических узоров и пышных ботанических принтов до текстур, имитирующих бетон, дерево или шелк.

Они – самый быстрый способ добавить пространству характера, глубины и того самого "вау"-эффекта, которого трудно достичь только с помощью цвета. Однако энтузиазм к трендам не должен побеждать практичность. Несмотря на прогресс в материалах, обои все еще чувствительны к определенным условиям, пишет OBOZ.UA.

Ванная комната: царство влаги и плесени

Первое место в черном списке – это ванная комната. Возможно, вы видели красивые ванные комнаты с тропическими обоями на Pinterest, но реальность часто менее гламурная. Ванная комната – это пространство с экстремальными колебаниями влажности и температуры.

Когда вы принимаете душ, комната наполняется паром, который проникает в каждую пору стен. Бумажные обои, а также те, что на флисовой основе, впитывают влагу. Со временем клей разрыхляется, края начинают загибаться, и под обоями создается идеальная среда для образования плесени.

Кухня: жир, пар и запахи

Еще одно место, где обоям нет места, – это кухня, а точнее, стена за плитой и столешницей. Кухня – это рабочее пространство. Это место, где люди готовят, жарят, готовят на пару и разбрызгивают еду. Жир, который разбрызгивается со сковороды во время приготовления пищи, неумолим. Хотя плитку или стекло можно просто протереть губкой, жир пригорает к обоям. Даже моющиеся обои в конце концов проигрывают битву со стойкими пятнами от томатного соуса или масла.

Кроме того, обои поглощают запахи. Если вы часто запекаете рыбу или жарите лук, этот запах будет оседать на бумаге и текстиле на ваших стенах. Со временем ваша кухня будет иметь тот специфический, затхлый запах, от которого не избавится ни одна вентиляция.

Высокие температуры вокруг плиты также могут привести к высыханию, пожелтению или отслаиванию обоев. Если вы хотите добавить цвета и узоров на кухню, выберите цвета, которые моются, или используйте обои только на стене в обеденной зоне, которая находится достаточно далеко от плиты и раковины.

Обои – это прекрасное дополнение к вашему дому, но только при условии разумного использования. В спальне, гостиной или коридоре они будут сиять годами. Однако в ванной комнате и на кухне следует выбирать материалы, которые могут выдерживать воду и огонь.

