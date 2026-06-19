В Хмельницком спасли ребенка после падения с шестого этажа: в каком состоянии почти двухлетний мальчик

Медики Хмельницкой городской больницы спасли мальчика 1 года 9 месяцев, который выпал с шестого этажа. Этот случай произошел 29 апреля 2026 года, в настоящее время состояние ребенка стабильное, прогноз на выздоровление благоприятный.

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После падения у ребенка обнаружили переломы костей кисти и стопы, однако жизненно опасных повреждений не было. Об этом сообщило Суспільне Хмельницький.

Что известно

В Хмельницкой больнице врачи спасли ребенка, выпавшего с шестого этажа. Инцидент произошел 29 апреля этого года. В результате падения мальчик получил переломы костей кисти и нескольких костей стопы со смещением, но, несмотря на это, жизненно опасных травм зафиксировано не было.

В больницу пострадавшего доставила бригада скорой помощи, мальчик находился в сознании.

О том, как спасли ребенка, рассказал детский ортопед-травматолог, заведующий травматологическим центром Хмельницкой городской больницы Виталий Одарчук.

"Мы в первую очередь были удивлены тем, что ребёнка привезли, он даже ещё плакал, был в сознании. При первом осмотре нескольких серьёзных повреждений не обнаружилось, – сказал врач. – После госпитализации ребенка сразу доставили в реанимационное отделение, где к нему привлекли мультидисциплинарную команду врачей. Благодаря быстрой и слаженной работе удалось избежать серьезных последствий и спасти жизнь ребенка".

Виталий Одарчук сообщил, что восстановление мальчика происходило быстро, и уже на второй неделе лечения ребенок демонстрировал высокую двигательную активность. В настоящее время состояние мальчика стабильное, и прогноз в отношении восстановления благоприятный.

Врач пояснил, что травмы от падения с такой высоты относятся к высокоэнергетическим (то есть повреждения, вызванные воздействием экстремально большой механической, кинетической или термической силы. – Ред.).

"Эта травма является очень-очень высокоэнергетической и приводит к повреждению многих органов и систем", – отметил Виталий Одарчук.

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