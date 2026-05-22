Жил в антисанитарных условиях: в Харькове изъяли из семьи 6-летнего мальчика, которого била мать. Фото

В Харькове правоохранители изъяли из семьи 6-летнего мальчика после того, как в медиа появилось видео, где мать бьет ребенка и нецензурно ругается. Во время проверки выяснилось, что малыш жил в ненадлежащих условиях и имел побои.

Видео дня

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. После появления видео прокуроры, работники ювенальной превенции, службы по делам детей и специалисты городского центра социальных служб "Доверие" выехали по месту жительства семьи.

21 мая в медиа появилось видео, на котором женщина оскорбляет и бьет своего сына в лесу в районе Пятихаток, что в Харькове. После распространения кадров правоохранители установили личность женщины. Ею оказалась 50-летняя жительница Харькова.

Во время проверки помещения службы выяснили, что 6-летний мальчик жил вместе с матерью и бабушкой в антисанитарных условиях. В доме были ненадлежащие условия для проживания ребенка. Кроме того, при осмотре медики обнаружили у мальчика синяк на пояснице.

После обследования ребенка решили немедленно изъять из семьи. По состоянию на момент публикации, мальчик находится в медучреждении, где ему оказывают необходимую помощь.

В отношении матери правоохранители составили административный протокол о повторном совершении домашнего насилия в течение года (по ч. 2 ст. 173-2 КУоАП). Также женщине вынесли срочное запрещающее предписание.

Напомним, будут судить тренера по джиу-джитсу, который, по информации следствия, совершал сексуальные преступления в отношении двух 11-летних девочек, пользуясь возможностью проведения индивидуальных тренировок. Они были совершены в Киеве и Запорожье.

Также OBOZ.UA сообщал, в Харькове произошла трагедия, в результате которой погиб четырехлетний мальчик. Ребенок выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!