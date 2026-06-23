В Хмельницкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами: они ехали из Киева в Болгарию на экскурсию. Фото

Вечером во вторник, 23 июня, недалеко от села Шатава Каменец-Подольского района Хмельницкой области перевернулся туристический автобус, следовавший по маршруту "Киев – Бургас (Болгария)". В нём в соседнюю страну ехали на экскурсию 56 человек. Среди пассажиров есть пострадавшие, в том числе дети.

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Об аварии и связанных с нею "временных затруднениях" и ограничениях движения на дороге сообщили в полиции Хмельницкой области. В свою очередь местные медики отметили, что в результате аварии пострадали десять человек, двое из которых – дети.

Что говорят в полиции

По предварительной версии следствия, 46-летний водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Всего в салоне автобуса находились 54 пассажира и сменный водитель. "Количество получивших травмы людей устанавливается", отметили правоохранители, которые и сейчас продолжают работу на месте происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Что говорят медики

Глава Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александр Костюк сообщил, что в результате аварии пострадали десять человек, двое из них – дети.

"Из этих десяти человек одного взрослого пациента госпитализировали в Каменец-Подольскую городскую больницу. У него, по предварительным данным, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Девять пациентов, обратившихся за медицинской помощью, не госпитализировали", – пояснил он.

Другие ДТП

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. Здесь в результате аварии погибли две девочки, ещё восемь человек, среди которых дети, получили травмы различной степени тяжести.

А в Бучанском районе Киевской области водитель легковушки сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

В Подольском районе Киева автомобиль Tesla на скорости проехал по клумбе на перекрестке с круговым движением, а затем протаранил несколько припаркованных автомобилей. Как выяснилось, за рулем легковушки находился пьяный подросток.

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