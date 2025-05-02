В это время обычно жили на даче, но в этот раз остались дома: в Одессе во время обстрела погибли супруги-железнодорожники

В Одессе во время российского обстрела в ночь на 1 мая погибла супружеская пара Стелла и Виктор Басенко. Супруги были в своей квартире на верхнем этаже, когда дрон прилетел в их дом. Они оба практически всю жизнь проработали на "Укрзализнице".

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"Мамы и папы больше нет"

Россияне в ночь на 1 мая вновь обстреливали Одессу дронами. Примерно в 23:00 прозвучала воздушная тревога, а уже около 24:00 раздались первые взрывы. Один из дронов попал в трехэтажный жилой дом. В результате удара разрушен верхний этаж, все уничтожено огнем.

Наверху жила пожилая пара – 69-летняя Стелла Николаевна Басенко и ее супруг, которому около 80 лет, Виктор Иванович Басенко.

Как рассказала OBOZ.UA знакомая Стеллы Николаевны Татьяна Загороднюк, обычно пара в это время уже находилась на даче.

"Стелла очень любила землю, цветы, они всю весну, лето и до поздней осени жили у себя на даче. А в этом году что-то задержались", – говорит Загороднюк. Она вспоминает, что во время атаки увидела в интернете куда попал дрон.

"Я узнала дом Стеллы и начала ей звонить, но никто не отвечал. Тогда я написала ее сыну, а он ответил: "Мамы и папы больше нет". Это такое горе", – вздыхает приятельница супругов.

Вместе с хозяевами погибла и их собака, овчарка по кличке Джек.

Не спустились в укрытие

Одна из соседок рассказала, что во время российских налетов супруги всегда спускались в убежище, а в этот раз остались у себя в квартире.

"Может, спали и не слышали, кто знает", – предполагает женщина.

"Виктору Ивановичу уже было около 80 лет, он был намного старше Стеллы. Возможно, каждый раз бежать вниз в укрытие, а потом подниматься им было тяжело", – добавляет Татьяна Загороднюк.

Виктор Басенко проработал на "Укрзализныце" с 1962 года. Как сообщили в ведомстве, погибший работал бригадиром предприятий железнодорожного транспорта пассажирского вагонного депо станции Одесса-Главная. Он прошел путь от слесаря до главного инженера и заместителя начальника депо. Долгое время работал начальником вагонного депо Одесса-Малая, а потом – пассажирского вагонного депо Одесса-Главная.

А Стелла Николаевна работала кладовщиком вокзала станции Одесса. Всегда ответственная и приветливая. Работать на железной дороге она начала с 2007 года. Там она познакомилась со своим будущим мужем.

"Стелла была очень доброй, душевной, отзывчивой. Она старалась помочь всем чем могла. Очень открытая, искренняя, веселая. Она прекрасная хозяйка. В доме у нее всегда было наготовлено, прибрано, чисто. Она все успевала", – вспоминает Татьяна.

У супругов осталось трое взрослых детей и четверо внуков. Один из сыновей вместе с внуком живет в Одессе, он снимает квартиру, поэтому дома у родителей его не было.