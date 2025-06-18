В Днепре мариупольцы получили ключи от социального жилья, обустроенного Фондом Рината Ахметова

В Днепре состоялось торжественное вручение ключей от нового объекта социального жилья для мариупольцев. В комфортные квартиры-студии уже заселились первые 62 семьи вынужденных переселенцев. Всего в новом социальном жилье вскоре смогут поселиться еще 192 семьи.

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"Быть причастными к таким важным социальным проектам - наше обязательство и ответственность как крупного бизнеса. Шаг за шагом все больше людей получают, пусть и временное, но свое жилье. Фонд Рината Ахметова, SCM и "Метинвест" делают все возможное, чтобы это жилье было максимально комфортным. Мы обещали поддерживать украинский Мариуполь – и мы это делаем, через громаду", – подчеркнула Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM и член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Новый социальный объект – это пятиэтажный дом-общежитие, обустроенный в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье". Фонд Рината Ахметова традиционно взял на себя обустройство зон общего пользования: комнат отдыха, коворкингов, кухонь, коридоров и холлов. В частности, помещения оснащены мебелью, ноутбуками и бытовой техникой – холодильниками, морозильными камерами и т.д.

Новоселы признаются: в восторге от столь уютного и удобного жилья. Для многих это – первое стабильное жилье со времени эвакуации. Люди убеждены: такая поддержка поможет им снова встать на ноги.

"Мы очень довольны. От нашего дома в Мариуполе осталась только прописка - вместо дома теперь пустое место. Для нас, пенсионеров, аренда и коммуналка - тяжелая нагрузка. А здесь... это как бы общежитие, но ощущение – как в собственном доме. Спасибо всем, кто приложил усилия!" – рассказывают супруги из Мариуполя.

Для самых маленьких жителей Фонд обустроил также три игровые площадки возле дома и детские комнаты с сухим бассейном, домиками, книгами, настольными играми, пазлами и пространством для творчества.

"Все красиво, новое, уютное. Хочется уже разложить вещи, а не жить постоянно на чемоданах. Очень благодарны за эту возможность. Есть еще много людей, которые нуждаются в жилье - поэтому хорошо, что такие проекты реализуются", – делится Елена, которая с ребенком выехала из Мариуполя весной 2022 года.

Это общежитие – уже третий объект социального жилья в Днепре в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье", к которому присоединился Фонд Рината Ахметова. Еще один такой дом открыли в Киеве в 2024 году.

Фонд и в дальнейшем будет поддерживать проект: уже подтверждена реализация следующих таких инициатив в Черновцах и Запорожье.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется благодаря поддержке правительства Франции, Международной организации по миграции и государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова – системный партнер инициативы, в том числе в обустройстве жилья для переселенцев. 2014 года помощь от Фонда, бизнесов SCM и ФК "Шахтер" охватила более 18 миллионов человек.

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