В Днепре Фонд Рината Ахметова помог обустроить социальное жилье для мариупольцев

Двадцать одна мариупольская семья из числа уязвимых категорий ВПЛ – военные семьи, многодетные семьи, люди с инвалидностью и пенсионеры – получила ключи от смарт-квартир в социальном жилье "ЯМариуполь. Уют". Торжественное вручение состоялось в Днепре в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье".

Надежным партнером проекта является Фонд Рината Ахметова, который присоединился к обустройству социального жилья и общих пространств для отдыха. Цель Фонда – создать условия, которые обеспечат комфортную жизнь сообщества, которое будет поддерживать друг друга и адаптироваться к новым реалиям.

"Жилье для нас является темой №1 последние два года. С 2023 года Фонд активно вовлечен в создание социального жилья для мариупольцев. Мы проинвестировали в социальное жилье более 12 миллионов, заселили 450 квартир – это 870 человек – и будем продолжать это сотрудничество в следующем году", – отметила председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Фонд Рината Ахметова традиционно взял на себя обустройство мест общего пользования: комнат для отдыха, коворкингов, кухонь, коридоров и холлов. В частности, Фонд обеспечил помещения мебелью, ноутбуками и необходимой бытовой техникой: холодильниками, морозильными камерами и т.д.

Фонд полностью обустроил детские комнаты и три площадки рядом с общежитием. Дети смогут играть в игрушечном домике, настольными играми, пазлами, игрушками, играть в сухом бассейне с шариками, читать, рисовать и весело проводить время на свежем воздухе.

Также в здании работают сервисы поддержки: бытовой центр "ЯМаріуполь.Турбота" и Центр жизнестойкости с бесплатной психосоциальной помощью. Помещение рассчитано на 192 семьи, часть комнат адаптирована для людей с инвалидностью.

Среди гостей церемонии вручения ключей социального жилья в Днепре был также Мариупольский городской голова Вадим Бойченко. Он поблагодарил всех партнеров за предоставленную возможность и поддержку в реализации этого важного проекта для внутренне перемещенных лиц.

"Для многих из них – это существенная помощь, которая даст им возможность почувствовать фундамент под ногами и начать строить свое будущее в Украине. Скоро стартуют еще две программы, инициированные совместно с Минрегионом – строительство доступного жилья по социальной аренде и доступное кредитование на приобретение собственного жилья. Это расширит возможности поддержки мариупольцев", – заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Днепр – город, в котором проживает одно из крупнейших сообществ мариупольцев.

"Сегодня мариупольцы получили квартиры в социальном жилье. Это пример лидерства, пример работы с международными партнерами, с Фондом Рината Ахметова и с нашими французскими друзьями, которые вложили сюда средства, чтобы поддержать наших внутренне перемещенных лиц, которых мы сегодня все называем новыми жителями Днепропетровщины", – отметил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Всего за почти три года в Днепре, чтобы предоставить людям новые дома, была проведена реновация трех крупных зданий в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье", к обустройству которого присоединился Фонд Рината Ахметова. Сейчас в них проживают уже более 400 семей. Кроме того, еще одно общежитие было открыто в Киеве в 2024 году.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется благодаря поддержке Правительства Франции, Международной организации по миграции, а также ряда государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова является системным партнером "ЯМариуполь", в частности помогает с обустройством общежитий для вынужденных переселенцев.

Фонд и в дальнейшем будет поддерживать проект: в ближайшее время запланировано открытие социального жилья в Черновцах и Запорожье.

С 2014 года помощь от Фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 миллионов человек.

