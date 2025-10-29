В четверг в Украине поднимется атмосферное давление: синоптики сказали, какой погоды ожидать

Согласно последним прогнозам погоды, в Украине 30 октября осадков не ожидают. Лишь на крайнем западе страны днем возможен небольшой дождь. Такую погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления.

Видео дня

Преимущественно южный ветер ускорится до довольно ощутимых 7-12 м/с, а ночью в Карпатах и днем в западных областях возможны порывы до 15-20 м/с. Такой прогноз предоставили специалисты Укргидрометцентра.

Температура в стране

Таким образом, ощущение холода на улице обусловит именно мощный ветер. А что касается непосредственно температуры, то пока что в стране продолжается "теплая осень".

Так, в большинстве областей страны ночью ожидается лишь +2-7° тепла; однако днем воздух прогреется до +11-16°. А на юге днем может быть и до +18°.

На самом деле холодно пока только в Карпатах, где ночью около 0°, а днем столбики термометров будут достигать 4-9° тепла.

Погода в столице

По территории Киевской области и непосредственно Киева синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 11-16°. В Киеве ночью 3-5° тепла, и днем – 13-15°.

Климатическая характеристика ноября

Многолетний режим погоды в ноябре в Украине свидетельствует: средняя месячная температура воздуха составляет 0-4° тепла, на Закарпатье и юге страны местами 5-9°.

Абсолютный минимум температуры составляет 16-24° мороза, а абсолютный максимум – 17-25°.

"Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме. Пора предзимья начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5° в сторону снижения – в основном в первой декаде ноября, на северо-востоке страны и в Карпатах – в конце октября", – отмечают в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZ.UA, грядущая зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!