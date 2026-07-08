В Черновцах открыли социальное жилье для жителей Мариуполя: Фонд Рината Ахметова обустроил общие зоны

В Черновцах открыли социальный дом для жителей Мариуполя, которые были вынуждены покинуть родной город из-за войны. Новое жилье получили 52 семьи, в первую очередь семьи военнослужащих и люди с инвалидностью.

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Проект стал примером международного и украинского сотрудничества. Зданию, которому более 100 лет, ранее использовалось как казармы и социальная столовая и находилось в аварийном состоянии. Сегодня она полностью восстановлена: ремонт профинансировало правительство Франции, работы выполнила Международная организация по миграции (МОМ), а Фонд Рината Ахметова обустроил все зоны общего пользования – современные кухни, детские комнаты, спортивный зал и помещения для досуга.Здание принадлежит Черновицкому национальному университету имени Юрия Федьковича, который передал его Мариупольской городской громаде в аренду за символическую одну гривну.

Председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко подчеркнула, что такие пространства помогают не только создать комфортные условия для жизни, но и способствуют интеграции переселенцев в новые сообщества: "Мы уже убедились в этом на примере Днепра, где открыли первые три социальных дома. Спортивные площадки, детские комнаты, парки и общественные пространства становятся местом встречи для детей и родителей со всего района. Именно так рождается настоящая интеграция – когда мариупольцы становятся частью нового сообщества, а сообщество открывается им навстречу".

Глава Мариупольской городской военной администрации Вадим Бойченко отметил, что открытие в Черновцах стало уже пятой локацией проекта: "Совместно с Фондом Рината Ахметова мы уже обеспечили качественным социальным жильем почти 550 мариупольских семей в Днепре, Киеве, а теперь и в Черновцах. Сегодня ещё 52 семьи получили современное, полностью обустроенное жильё. Впереди – открытие таких объектов в Кропивницком и Запорожье". Среди новоселов – Анастасия, переселенка из Мариуполя и жена военнопленного. Она говорит, что собственное жилье стало для её семьи символом безопасности и возможности начать новый этап жизни.

"Для меня дом – это прежде всего чувство защищенности. Это место, куда возвращаешься после тяжелого дня и можешь наконец почувствовать покой. Мне очень нравятся Черновцы и этот дом. Я искренне благодарна всем, кто сделал возможным то, что мы живём здесь и остаёмся одной большой мариупольской семьёй".

Открытие социального жилья в Черновцах стало ещё одним шагом в совместной работе Фонда Рината Ахметова, Мариупольской городской военной администрации и международных партнеров, направленной на создание достойных условий жизни для мариупольцев, лишившихся своих домов из-за войны.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется при поддержке правительства Франции, Международной организации по миграции, а также ряда государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова является системным партнёром "ЯМариуполь" и будет поддерживать проект и в дальнейшем.