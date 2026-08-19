В Черниговской области женщина с тяжелыми болезнями зубами вышивает картины и отдает их за донаты на ВСУ. Фото и видео

В Черниговской области 33-летняя Оксана Горницкая создает уникальные вышитые и написанные красками картины, держа иглу и кисть в зубах. У женщины артрогрипоз – тяжелое врожденное заболевание опорно-двигательного аппарата, из-за которого у нее деформированы руки и ноги.

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Несмотря на недуг, Оксана проявляет невероятную стойкость и активно помогает украинским защитникам. Об этом говорится в сюжете "Суспільне Чернігів".

Творческий путь

Женщина живет в Козелецком гериатрическом пансионате на Черниговщине. Создавать картины Оксана начала еще в 2009 году, вдохновившись примером подруги. Освоить технику было непросто. Первоначально ломались иглы, а полотна рвались, но благодаря упорству женщина полностью овладела мастерством.

На создание одной вышитой работы у нее уходит от двух до трех дней. Помимо вышивки, Оксана увлечена рисованием по номерам. На одну такую картину требуется больше недели аккуратной работы, но сам процесс, по словам мастерицы, помогает ей расслабиться и обрести душевное спокойствие.

Тысячи гривен для украинских защитников

Свои готовые работы Оксана передает главе благотворительного фонда "Чудо Сегодня" Игорю Хонину. Волонтер разыгрывает произведения искусства за донаты. Цель сбора: помощь в покупке автомобиля для военных на Сумском направлении.

Всего за три дня сбора удалось выручить 17 тыс. гривен из запланированных 25 тыс. гривен за пять картин. Оксана стремится поддержать солдат, чтобы они возвращались домой живыми.

В пансионате, куда Оксана переехала в октябре 2025 года после 24 лет жизни в Нежинском интернате, ее поддерживают друзья. Несмотря на физические трудности, женщина старается самостоятельно пересаживаться в кресло-коляску и никогда не показывает окружающим свою боль.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября KSE проведет в Киеве на ВДНХ третий ежегодный Run for Freedom – благотворительный забег в поддержку освобождения украинских военных и гражданских лиц из российского плена. Участники смогут преодолеть дистанции 1, 5 или 10 км в Киеве или присоединиться онлайн из других городов и стран.

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