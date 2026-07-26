В Чернигове объявили День траура в память о погибших в результате вражеской атаки

В результате российского удара по супермаркету АТБ в Чернигове понедельник, 27 июля, объявлен Днем траура. В городе будут приспущены флаги с черной лентой.

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Об этом сообщил глава Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский. В этот день будет запрещено проведение развлекательных мероприятий, трансляция музыки в торговых заведениях, ресторанах и в общественном транспорте.

Что известно

По его словам, россияне наносили удары по трем объектам: супермаркету АТБ, СТО и складскому помещению.

"За медицинской помощью обратились 20 человек, трое из них были госпитализированы. К сожалению, двое человек погибли, среди них – 10-летняя девочка. В память о погибших завтра, 27 июля, в Чернигове объявлен День траура", – сказал он.

Что предшествовало

В воскресенье, 26 июля, враг нанес удар по супермаркету АТБ в Чернигове. Двое погибших, среди них 10-летний ребенок. В этот день россияне также атаковали Запорожье. В областной администрации сообщили о взрывах около 11:30. По предварительным данным, для террористической атаки на Запорожье российские войска применили управляемые авиабомбы. Один человек погиб.

"Нужны более жесткие санкции против России, больше поддержки для Украины, больше средств для защиты нашего неба и больше возможностей для наших воинов", – прокомментировал атаку президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июля российская оккупационная армия продолжила обстрел Харькова. Захватчики применили баражирующий боеприпас "Бандероль" для нанесения удара по жилому дому. В результате атаки погиб человек, также есть много пострадавших.

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