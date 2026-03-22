В боях за Украину погиб артист Ансамбля песни и танца ВСУ Игорь Любименко

В боях за Украину погиб артист хора Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Игорь Любименко. Мужчина с марта 2025 года считался пропавшим без вести, однако недавно гибель защитника, к сожалению, подтвердили.

Об этом сообщили в соцсетях Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. Коллектив выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Что известно о защитнике

Игорь Любименко родился 11 мая 1985 года. С детства он увлекался пением. Сначала гастролировал в разных странах в хоре мальчиков и юношей имени Левка Ревуцкого. Впоследствии учился в Киевском институте музыки имени Глиэра и консерватории, работал в хоровой капелле имени Ревуцкого, Детском оперном театре на Подоле, Киевском институте музыки и Ансамбле песни и танца ВСУ.

После мобилизации проходил службу в одной из десантно-штурмовых бригад.

"7 марта при выходе с позиций один из собратьев был ранен, после чего Игорь оказал ему неотложную помощь, спасая ему жизнь. Побратим в сопровождении товарища был эвакуирован в безопасное место", – рассказал брат Игоря Евгений.

После этого Игорь вместе с побратимом получил приказ выдвинуться в определенный район. Во время движения воинов из засады атаковали россияне. В бою оккупантов удалось ликвидировать, однако артист получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

С 7 марта 2025 года военного считали пропавшим без вести. Поиски и выяснение деталей продолжались почти год. В середине февраля результаты исследования ДНК подтвердили гибель артиста.

"Через несколько месяцев поисков удалось выйти на людей, которые были там с ним непосредственно, в процессе общения выяснились детали и то, что вероятно Игорь погиб, но физических доказательств не было ... К сожалению, в середине февраля пришла печальная весть о том, что есть совпадение ДНК и определенных примет", – написал в соцсетях брат погибшего.

В последний путь защитника провели 21 марта. Со всеми воинскими почестями его похоронили Берковецком кладбище.

