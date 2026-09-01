В августе энергетики восстановили электроснабжение почти 4,5 млн семей после вражеских атак – ДТЭК

В августе энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение почти 4,5 млн домов в четырёх областях и Киеве, которые оставались без света из-за российских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В последний месяц лета враг продолжал атаковать мирные города и села и уничтожать энергоинфраструктуру. Несмотря на все вызовы в сфере безопасности и сложности военного времени, энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 2,2 тысяч населенных пунктов и восстановить электроснабжение почти 4,5 млн домов украинцев", – говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений четвертый месяц подряд приходится на Донецкую область – там свет вернули в 2,6 млн домов. В Одесской области электроснабжение восстановили для 1,1 млн семей, а в Днепропетровской – почти для 569 тыс.

В Киеве после обстрелов свет вернули 90,1 тыс. домохозяйств, в Киевской области – 38,2 тыс.

Напомним, в первом полугодии 2026 года операторы систем распределения ДТЭК Рината Ахметова восстановили 240 подстанций, трансформаторных и распределительных пунктов, поврежденных в результате боевых действий в столице, в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.