В апреле энергетики ДТЭК вернули электричество для 1,5 млн семей, чьи дома были обесточены из-за обстрелов РФ

В течение апреля энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 1,5 млн семей, которые были без электричества из-за вражеских атак.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В прошлом месяце враг продолжал атаковать мирные города и села. Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 1,6 тысяч населенных пунктов и восстановить электроснабжение для почти 1,5 миллионов домов украинцев", – говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений было на Днепропетровщине. Здесь за месяц энергетики вернули электроэнергию почти 610 тысячам семей после вражеских атак.

Также в Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои и сохраняется крайне тяжелая ситуация, энергетики восстановили электроснабжение для 476 тысяч семей. В Одесской области в течение апреля электричество вернули 383,9 тысячам семей.

Не оставляет враг атаковать и Киевскую область, где в прошлом месяце специалисты смогли вернуть свет в 3,6 тыс домов местных жителей.

Энергетики ДТЭК работают совместно с ВСУ и ГСЧС и приступают к работам как только получают разрешение от них.

Напомним, в марте энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 2,4 млн семей, которые были без электричества из-за вражеских атак.