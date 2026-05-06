'Увидел между камнями прижатые мамины волосы': Роман Олексив рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

11-летний Роман Олексив – символ несокрушимости, чье имя знают далеко за пределами Украины. В июле 2022 года во время трагической атаки на Винницу парень чудом выжил, получив ожоги 45% тела, и потерял маму. Чтобы Роман мог эффективно совмещать реабилитацию с обучением, Фонд Рината Ахметова подарил ему двухкомнатную квартиру во Львове. История мужества Романа вошла в Музей "Голоса Мирных".

"Мы с мамой были в Виннице, в клинике, куда попала российская ракета. Открыл глаза – видел только белый выход. Я понимаю, что или мне здесь умирать, или мне идти на выход. Потом я увидел между камнями прижатые мамины волосы. Я их погладил и начал выбираться дальше", – вспоминает Роман тот трагический день 2022 года.

Отец Романа Ярослав до последнего не верил, что его близкие оказались в эпицентре взрыва, постоянно звонил жене Галине. Но трубку уже никто не брал. За несколько часов мужчина домчал из Львова в Винницу и узнал страшную новость – жена погибла, сын – в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

"Я его даже не узнал, потому что он был весь перебинтован – не было живого места. Когда мы на скорой Романа перевозили из Винницы во Львов, одновременно позади нас ехала машина, которая уже перевозила тело жены Галины. Мы нашли ее по ДНК через три дня", – рассказывает Ярослав.

За три года Роман перенес 36 операций и еще примерно столько же наркозов. Во время перевязок, мальчика вводили в искусственную кому. Два года он носил специальную компрессионную маску на лице. Несмотря на длительное лечение, мальчик не потерял веры. Роман признается, что именно мечты помогали ему держаться в самые сложные моменты. Еще до войны он занимался бальными танцами – и сегодня снова вернулся к любимому делу.

"Мне это нравится. Когда я танцую, я себя чувствую, будто я где-то на облаках. Это для меня приятно, когда ты танцуешь – расслабляешься", – говорит мальчик.

Еще одна его страсть – музыка. Роман мечтает стать аккордеонистом и выступать на сцене. Публичность для него – привычное дело, мальчик имеет активную социальную позицию и уже стал голосом украинских детей, пострадавших от войны: выступал в Европарламенте, был в Ватикане, стал героем документальной ленты "Children on Fire" и пробежал Бостонский марафон.

"Я был во многих странах, встречал Папу Римского и многих других людей. Выступал много раз. Я это делаю для того, чтобы показать, что украинцы несокрушимые и что дети так же очень страдают от войны", – говорит Роман.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.