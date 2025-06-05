Увеличивает шансы в разы: назван вопрос на собеседовании, который поможет получить желаемую должность

Собеседование является одним из самых важных этапов перед трудоустройством на работу. Важно знать, как говорить с работодателем, чтобы увеличит шансы получить желаемую должность.

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Существует небольшой секрет, который следует применять в конце каждого собеседования, чтобы решить, что делать. Об этом Daily Mail рассказала эксперт по кадрам и карьере Шанталь Бешервез.

По ее словам, один вопрос, который вы задаете в конце собеседования, может выделить вас среди других кандидатов. Эксперт поделилась одним важным лайфхаком, который должен задать себе каждый соискатель работы перед завершением собеседования.

Бешервез объясняет, что вопрос звучит так: "Есть ли у вас какие-либо опасения или последние вопросы относительно моей способности исполнять эту роль?". Она объяснила, что этот простой, но важный вопрос дает кандидатам последнюю возможность развеять любые сомнения, которые могут возникнуть у интервьюера.

Она сказала, что у нее был замечательный опыт, когда задавала этот вопрос, поскольку он заставлял интервьюера задуматься о ходе интервью прямо на месте. Обычно люди честно отвечают на вопрос, что дает последнюю возможность продать себя.

Этот вопрос не только демонстрирует уверенность и открытость к обратной связи, но и демонстрирует активную готовность к совершенствованию – черты, которые высоко ценятся работодателями. Если интервьюер выскажет какие-либо сомнения, это также станет для вас прекрасной возможностью развеять любые возможные сомнения относительно ваших навыков.

Напомним, в Украине в 2026-м могут впервые с 2024-го провести перерасчет минимальной заработной платы. Согласно проекту Бюджетной декларации, минималка должна вырасти с 8000 до 8688 грн. При том этого повышения недостаточно, чтобы компенсировать инфляцию.

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