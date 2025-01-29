Усложнение движения транспорта на дорогах из-за тумана: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 30 января

Погода в Украине в четверг, 30 января, будет пасмурной с прояснениями, осадков этого не предвидится. В большинстве центральных и южных областей ночью и утром будет туман – объявлен I уровень опасности, желтый.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. В частности, туман ожидается в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях (видимость 200-500 м).

Погодные условия, отметили в Укргидрометцентре, могут привести к усложнению движения транспорта по дорогам.

Как говорится в сообщении синоптиков, 30 января через территорию Украины переместится малоактивный атмосферный фронт, который будет дальше терять свою активность. Атмосферное давление будет слабо расти.

Температура воздуха на юге ожидается днем от +10 до +13 градусов, в Крыму потеплеет до +16. Ночью на юге прогнозируется от +5 до +7.

В западных регионах Украины в четверг прогнозируют от +9 до +11, ночью будет от +1 до +4. На севере и востоке днем будет колебаться от +7 до +10, ночью будет от +3 до +6.

Также синоптики предупредили о снеголавинной опасности. В связи с оттепелью 30 января на высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень).

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сказала, что почти весенняя погода в Украине будет сохраняться до конца января. В отдельных регионах воздух может прогреваться до +14 градусов. С 1 февраля начнется похолодание, сначала не слишком ощутимое, а впоследствии более заметное.

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