'Усі кози в золоті': что означает остроумный украинский фразеологизм

Украинский язык очень богат фразеологизмами, и на одну ситуацию можно найти по несколько колоритных фраз, чтобы ее прокомментировать или описать. И это именно та сфера, которую следует изучать, чтобы существенно обогатить свою речь.

Но можете ли вы сразу определить значение некоторых менее известных высказываний? Давайте проведем небольшой тест. Для примера возьмем следующее предложение: "А у сусіда всі кози в золоті". Попытайтесь дать ему объяснение самостоятельно. Между тем, OBOZ.UA полистал словари и рассказывает, что говорят по этому поводу они.

Сначала может показаться, что таким образом описывают кого-нибудь богатого. Мол, человек живет в таком изобилии, что может одевать в золото даже коз. Но на самом деле все несколько тоньше.

Согласно фразеологическому словарю, формулировка "усі кози в золоті" синонимично к более распространенным выражениям "за парканом трава зеленіша" или "хорошо там, где нас нет". Также схожим по значению фразеологизм "бачити щось в рожевому світлі". То есть, им описывают ситуацию, когда что-то воспринимается лучше, чем есть на самом деле; вызывает чувство зависти. Вот несколько примеров употребления:

Еге ж, там [в Америці] і кози в золоті ходять, — безневинно каже Лесь Якубенко, і дядьки починають реготати (М. Стельмах)

П'яному — всі кози в золоті (В. Речмедин)

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести фразеологизм "бабка надвое гадала".

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