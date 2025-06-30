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Универсальная мясная подлива к пюре, кашам и макаронам: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Подлива из мяса – лучшее дополнение к пюре, кашам, а также макаронам и пасте. Готовить ее можно добавив томатную пасту, а также овощи и для того, чтобы подлива была густой, добавьте муку.

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Подлива к пюре

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной подливы из мяса, с мукой и томатной пастой.

Ингредиенты: 

  • Мясо — 500-600 г
  • Лук — 2 шт.
  • Вода — 300 мл и 300 для соуса
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Специи — по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезаем мясо кубиком и обжариваем на большом огне до румяной корочки. Добавляем две нарезанные луковицы, любимые специи, перемешиваем и жарим еще 5 минут.

Мясо с луком

2. После этого вливаем 250 мл воды и тушим до готовности мяса.

Соус для блюда

3. В отдельной миске смешиваем еще 250 мл воды, 2 столовые ложки томатной пасты и 1 ложку муки. Хорошо размешиваем и выливаем к мясу.

Сколько готовить подливу

4. Тушим еще несколько минут, пока подлива не станет густой и аппетитной.

Готовая подлива

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