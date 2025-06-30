Универсальная мясная подлива к пюре, кашам и макаронам: самый простой рецепт

Подлива из мяса – лучшее дополнение к пюре, кашам, а также макаронам и пасте. Готовить ее можно добавив томатную пасту, а также овощи и для того, чтобы подлива была густой, добавьте муку.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной подливы из мяса, с мукой и томатной пастой.

Ингредиенты:

Мясо — 500-600 г

Лук — 2 шт.

Вода — 300 мл и 300 для соуса

Томатная паста – 2 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Специи — по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезаем мясо кубиком и обжариваем на большом огне до румяной корочки. Добавляем две нарезанные луковицы, любимые специи, перемешиваем и жарим еще 5 минут.

2. После этого вливаем 250 мл воды и тушим до готовности мяса.

3. В отдельной миске смешиваем еще 250 мл воды, 2 столовые ложки томатной пасты и 1 ложку муки. Хорошо размешиваем и выливаем к мясу.

4. Тушим еще несколько минут, пока подлива не станет густой и аппетитной.

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