Уникальные разработки: ВСУ получат на фронт новую партию техники от Порошенко

Подразделения Вооруженных сил Украины на передовой получат новую партию техники – это уникальные разработки, изготовленные специально для нужд военных.

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Об этом сообщил лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

"Для рядового человека это обычные контейнеры. Но внутри – оборудование и техника, без которой невозможно обойтись на фронте. Все это – уникальные разработки для войска, которые воплотила наша команда вместе с украинскими производителями с Харьковщины. Позиции, на которые охотятся в бригадах и становятся в очередь, чтобы их получить", – рассказал пятый президент в соцсетях.

Первая позиция – это мастерская для обслуживания аккумуляторных батарей. "Это большая зарядная станция, которая работает 24 часа в сутки абсолютно автономно. Она может питать от 12 до 24 автомобильных аккумуляторов различной мощности – неважно, будет ли это пикап, танк или САУ", – объясняет Порошенко.

Еще одна контейнерная ремонтная мастерская способна выполнить весь объем ремонтных работ для автомобильного парка бригады или батальона.

"Мобильная, но по уровню оборудования, которое мы сюда установили, превзойдет столичные СТО", – не скрывает эмоций пятый президент.

Также военным подготовили контейнерный шиномонтажный комплекс, который выполняет полный цикл перебортовки колес любой техники ВСУ.

"Новое поколение шиномонтажа для бронемашин Hamvee, MaxxPro и ROSHEL. Имеет модуль RunFlat, установленный на базе мобильного контейнера", – показывает Порошенко.

"Украинскому оборонпрому сейчас очень непросто, и частным производителям техники для войска также. По нашим производствам прилетает, а мы встаем и работаем дальше. Впряглись и прем этот плуг. Никто нас не остановит. Ни власть, которая перекрывает нашу помощь армии, ни негодяи, которые запрещают военным принимать технику. Ни орки, которые пускают ракеты по нашим производствам. Мы и в дальнейшем будем двигать Вооруженные силы к Победе", – отмечает Порошенко.