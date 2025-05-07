Умер воин УПА Иван Мирон, который 25 лет провел в советских лагерях

На 97-м году жизни отошел в вечность Иван Мирон – участник освободительного движения, член ОУН, политзаключенный и борец за независимость Украины. Его жизнь – это история несокрушимости и преданности идее свободного государства, которую он отстаивал ценой молодости и десятилетий заключения.

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Иван Мирон мечтал увидеть украинскую победу над оккупантом. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

"Отошел в вечность Иван Мирон, человек-легенда нашего края. Его жизнь – это пример борьбы и достоинства, верности правде и Украине. Он прошел через тяжелые испытания судьбы, оставаясь несокрушимым в своей вере, идеях и убеждениях. Таким он и останется в нашей памяти – мудрым, стойким, цельным. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память Ивану Васильевичу", – говорится в сообщении.

Военный журналист и режиссер украинских фильмов Михаил Ухман отметил, что пан Иван мечтал увидеть украинскую Победу над вековечным московским оккупантом, но не суждено было.

Иван Мирон родился 9 марта 1929 года в селе Росошка на Закарпатской Гуцульщине. После окончания школы работал учителем, а со временем, отказавшись служить в советской армии, присоединился к украинскому освободительному движению. В 1951 году его арестовали советские спецслужбы по доносу. После пыток и отказа сотрудничать со следствием был приговорен к 25 годам заключения.

Мирон прошел через тюрьмы Ужгорода, Харькова, лагеря Новосибирска, Красноярска, Норильска, Иркутской области и Мордовии. В 1953 году он стал одним из участников Норильского восстания – массового протеста политзаключенных против условий содержания. На свободу вышел только в мае 1976 года. Всего в советских лагерях провел 25 лет.

В 1993 году его признали осужденным по политическим мотивам, а в 2019-м – окончательно реабилитировали.

Напомним, в Ивано-Франковской области во вторник, 18 февраля, ушел из жизни последний свидетель и участник национально-освободительной борьбы, связной Украинской повстанческой армии (УПА) Николай Негрич. Мужчине было 95 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня прошлого года на Львовщине умер бывший связной УПА Василий Хомин. Он очень мечтал о победе Украины над российским захватчиком.

15 января этого года на 101-м году ушла из жизни связная Украинской повстанческой армии Ангелина Паламар. Женщина была разведчицей повстанцев в период освободительной борьбы украинского народа в ХХ веке.

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