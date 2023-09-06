Умер украинский ученый Игорь Козловский, переживший российский плен

Известный украинский ученый, религиовед, писатель и историк Игорь Козловский, переживший российский плен, умер в возрасте 69 лет. Ночью 6 сентября у него произошел сердечный приступ.

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Об этом сообщили в соцсетях его друзья и близкие. "Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушел от нас в засветы Игорь Козловский", – написала в Facebook украинский философ и религиовед, профессор Киево-Могилянской академии Людмила Филиппович.

Еще накануне, 5 сентября, ученый посетил премьеру фильма Марыси Никитюк "Я, Нина" – соответствующим фото он поделился в соцсетях.

"До встречи в вечности, дорогой Игорь Козловский. Очень жаль терять возможность реального общения с такими людьми. Со святыми упокой, Господи!", – написал священнослужитель и общественный деятель Георгий Коваленко.

О похищении Игоря Козловского в оккупированном Донецке стало известно 30 января 2016 года. Ученый оставался в городе, ухаживая за сыном с синдромом Дауна.

Оккупанты задержали его через день после взрыва у памятника Ленину и обвинили в "незаконном хранении взрывчатых веществ". При этом обвинения несколько раз менялись.

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