'Воплотил в искусстве душу народа': в США умер украинский художник-график, которого назвали 'отцом гривны'

18 сентября 2025 года в Сан-Франциско на 85-м году жизни скончался Василий Лопата — народный художник Украины, график, живописец, писатель и общественный деятель. Художник создавал украинскую гривну и иллюстрации для классической литературы

Видео дня

О смерти художника сообщил Юрий Пероганич в Facebook: "Сегодня мир искусства потерял великого украинца". Также он отметил, что наследие Лопаты останется в памяти как символ украинской национальной культуры и истории.

Василий Лопата родился 28 апреля 1941 года в селе Новая Басань на Черниговщине. В 1970 году окончил Киевский художественный институт, а в течение 1970–1972 годов совершенствовал мастерство в Академии искусств СССР. Его иллюстрации можно увидеть в произведениях Лины Костенко, Ивана Франко, Тараса Шевченко, Олеся Гончара и других классиков. На шестом десятке жизни Лопата открыл новую грань таланта — живопись, создав картины "Вечный зов", "Благовещение", "Воскресение Христово" и ряд символических портретов в Сан-Франциско.

При жизни он провел более 25 персональных выставок, проиллюстрировал более 65 изданий и оставил около 700 графических и живописных работ. Лопата также является автором художественного оформления украинской гривны.

Создание украинской гривны

Василий Лопата сыграл ключевую роль в создании национальной валюты Украины — гривны. После обретения независимости в 1991 году, когда возник вопрос национальной валюты, Лопата победил в конкурсе среди шести художников, создал портреты выдающихся украинцев и орнаментальные мотивы для первых банкнот. Его эскизы сочетали историческую символику с национальной идентичностью, а в 2008 году международная комиссия Международного финансового банка признала украинскую гривну одной из пяти самых красивых валют мира. Произведения Лопаты хранятся в музеях Украины, Канады и США, а сам художник является почетным гражданином Виннипега и Брандона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская певица Гайтана потеряла своего отца, родом из Демократической Республики Конго. Она отметила, что всегда будет носить в сердце его любовь и мудрость.

В начале августа певица не смогла посетить отца из-за отсутствия визы, а незадолго до его смерти была далеко от него. Хотя впоследствии ей удалось оформить визу и отправиться в путь, встретиться вовремя не удалось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!