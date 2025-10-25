Умер последний участник восстания против нацистов в Варшавском гетто: что о нем известно. Фото

В Израиле на 100-м году жизни умер Майкл Смус, который участвовал в восстании в Варшавском гетто во время Второй мировой войны. Он был известен как художник и просветитель, который посвятил жизнь сохранению памяти о Холокосте.

Об этом сообщает BBC. Подростком в 1943 году Смус присоединился к восстанию, помогая изготавливать зажигательные бомбы.

После захвата нацистами он пережил концентрационные лагеря и марш смерти до освобождения в 1945 году.

После войны Смус стал художником и посвятил свою жизнь просвещению о Холокосте, читая лекции и рассказывая молодежи об истории евреев Польши. Посольства Германии и Польши в Израиле почтили его память в социальных сетях.

"Он неоднократно рисковал жизнью во время Холокоста, борясь за выживание и помогая другим узникам Варшавского гетто", – отметили в посольстве Германии.

Польское посольство добавило, что Смус оставил после себя наследие через искусство и образование, которое остается живым.

В прошлом месяце посол Германии в Израиле наградил Смуса Крестом за заслуги перед Германией за вклад в образование о Холокосте и содействие диалогу между странами.

Майкл Смус родился в 1926 году в Свободном городе Данциге (ныне Гданьск, Польша). Позже он вместе с отцом был депортирован в Варшавское гетто, где прошел через голод, холод, болезни и нищету. Поскольку он говорил на немецком, его отправили на работу на фабрику.

29 апреля его и других участников восстания взяли в плен и отправили на принудительные работы и марш смерти в лагеря, включая Дахау, где они пережили тяжелые испытания до прихода американских войск. Отец Смуса погиб во время побега, его мать и сестра выжили.

После войны Смус вернулся в Польшу, позже переехал в США, а в 1979 году поселился в Израиле, где продолжил художественную и просветительскую деятельность, посвященную памяти о Холокосте.

Посольство Польши и организация Holocaust Educational Trust назвали Смуса последним выжившим участником восстания. Его деятельность оставила значительный след в сохранении исторической памяти о трагедии Варшавского гетто.

Восстание в Варшавском гетто

Восстание в Варшавском гетто началось 19 апреля 1943 года во время еврейского праздника Пасхи и стало последней попыткой еврейских подпольных организаций противостоять нацистской ликвидации гетто. На тот момент в гетто находились 50–70 тысяч человек, тогда как ранее там проживало более 400 тысяч евреев. В боях участвовали около 1000–1500 повстанцев, которых поддерживали польские подпольщики.

Немецкие войска под командованием Юргена Штропа применяли дымовые шашки, слезоточивый газ, взрывные устройства и огнеметы. Погибло около 62–63 тысячи евреев, еще более 50 тысяч были депортированы в лагерь смерти в Треблинке. Потери немецкой стороны, по разным источникам, составляли от 16 до более 1300 человек, раненых и убитых. Восстание продолжалось до середины мая 1943 года и стало символом еврейского сопротивления нацистскому режиму.

Как сообщал OBOZ.UA, в плену террористической группировки ХАМАС погиб старейший заложник – 86-летний Шломо Мансур из кибуца Кисуфим. В детстве он пережил одно из событий Холокоста в мусульманском мире – Фархуд, а умер от рук террористов, у которых все еще находится его тело.

