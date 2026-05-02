Умел радоваться жизни в самых сложных обстоятельствах: на фронте погиб защитник из Измаила. Фото

Защищая Украину, погиб военный из Измаила Одесской области Александр Бондарчук. Последний бой он принял на Днепропетровщине 14 апреля.

Герою навсегда останется 42 года. Трагическую весть сообщили Измаильская районная государственная администрация и местное издание "Бессарабия.ua".

Что известно о Герое

Родился и вырос Александр Бондарчук в Измаиле.

"С детства увлекался спортом, играл в баскетбол, был активным, энергичным, открытым к людям. Его знали как искреннего, жизнерадостного человека — он всегда поддерживал других, умел поднять настроение, находил слова для каждого. Оптимист по характеру, умел радоваться жизни даже в самых сложных обстоятельствах", – отметили в Измаильской РГА.

Во взрослой жизни работал Александр в строительной сфере. Как говорят на его малой родине, мужчина "строил планы на будущее, воспитывал ребенка, мечтал о простом человеческом счастье — но российская агрессия изменила эти планы".

После начала полномасштабного вторжения РФ Александр Бондарчук стал в ряды украинской армии. Службу нес в должности стрелка-помощника гранатометчика в одном из батальонов 425 отдельного штурмового полка "Скеля"

"Свой долг выполнял честно, добросовестно и с достоинством. К сожалению, он не успел осуществить многих своих мечтаний... Верный военной присяге на верность народу Украины, Александр Бондарчук погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Лесное Синельниковского района Днепропетровской области", – рассказали в РГА.

Последний свой бой Александр Бондарчук принял 14 апреля. Ему было 42 года.

Сейчас на малой родине Героя его готовятся встречать на щите. Похоронят воина на Аллее Славы Нового кладбища в Измаиле.

Как рассказывал OBOZ.UA, в Полтаве попрощались с 20-летним защитником Исмаилом Аскеровым Арисом Оглы. Парень имел азербайджанские корни, но родился и вырос в Украине. Несмотря на свой возраст, Исмаил решил стать на защиту родной для него страны и стал стрелком в штурмовом батальоне. А 18 апреля, в первом для себя бою воин погиб, его жизнь оборвалась на Покровском направлении.

