Украину ждет смена погоды на выходных: синоптики дали детальный прогноз и предупредили о 'сюрпризах'. Карта

На выходных в Украине наконец-то отступят заморозки и начнет постепенно теплеть. Так днем в областях температура воздуха в дневные часы вырастет до +17+24 градусов.

В большинстве областей ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в субботу 27 апреля, в Украине будет сухо и солнечно, местами переменная облачность. Температура воздуха ночью в среднем составит +6…+8 градусов, в то время как в день столбики термометров будут показывать +16…+19 на западе, в восточных областях немного теплее – +19…+24.

В воскресенье, 28 апреля, ожидается небольшой дождь в некоторых восточных и южных областях, а именно в Херсонской, Луганщине, Донбасе, Запорожье и Крыму. В остальных областях ожидается сухая и солнечная погода. Ночью температура воздуха будет составлять в среднем +6…+8 градусов, чуть теплее на востоке – +10…+13. Днем на западе Украины температура поднимется до +16...+20 градусов, на востоке и юге - +19...+22 градусов.

Ранее синоптик Укргидрометцетра прогнозировала, что с 27 апреля в Украине ожидаются повышение температуры и уход заморозков. В западных и северных регионах могут выпасть легкие дожди, в то время как в остальных областях будет сухо. Температура ночью вырастет до +10 градусов в большинстве областей, а днем может достигнуть +21 градуса, хотя на западе ожидается до +17 градусов. В южных и восточных областях в субботу температура поднимется до +13 градусов ночью и до +25 градусов днем.

Такой температурный режим, по словам синоптика, сохранится до конца апреля.

"По расчетам на сегодняшний день, в дальнейшем не ожидается выхода никаких атмосферных фронтов, будет преобладать поле повышенного давления, то есть погода без осадков, а температурные значения будут примерно в этих пределах, или несколько выше", – утверждала Птуха.

Как сообщал OBOZ.UA, пыль из пустыни Сахара добралась до Киева и "покрасила" дождь, который прошел в столице в среду, 24 апреля. В результате автомобили и одежда жителей Киева были покрыты пятнами желтого цвета.

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