Украину в начале октября накроют дожди: ждать ли сильного похолодания. Карта

В начале октября в ряде областей Украины, в основном западных, ожидаются дожди и похолодание до дневных +9 градусов. На остальных территориях будет преобладать сухая и теплая погода с температурой до +25 градусов.

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Такой прогноз обнародовали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, дожди, которые прольются в начале месяца в разных регионах, будут незначительными.

Прогноз погоды на вторник, 1 октября, в Украине

Во вторник, 1 октября, в западных и юго-западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях днем и ночью ожидаются небольшие дожди.

В западной части будет прохладно, ночью от +5 до +8 градусов, днем +9…+13 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

На остальных территориях теплее: ночью от +9 до +15 градусов, днем до +24 градусов, в Луганской области до +25. Ветер 7-12 м/с, северо-западный, в центральных областях северный, на юге северо-западный и восточный, на востоке юго-восточный.

В Киеве ночью без осадков, +10…+8 градусов, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Днем без осадков, +16...+18, ветер северо-западный 7-12 м/с.

Прогноз погоды на среду, 2 октября, в Украине

В среду в Украине без осадков. Ожидается теплая осенняя погода, на западе днем до +18 градусов, на остальных территориях до +23 и +24 градусов, на востоке до +25.

В западных, центральных и южных областях ветер ночью северо-западный 1-3 м/с, днем юго-восточный 3-8 м/с. На севере северный, ночью 1-3 м/с, днем 3-8 м/с. На востоке ночью северо-западный 1-3 м/с, днем юго-восточный 3-8 м/с.

В Киеве 2 октября без осадков, ночью +10...+8, ветер северный 1-3 м/с. Днем также без осадков, +16...+18, ветер северный 3-8 м/с.

Прогноз погоды на четверг, 3 октября, в Украине

В четверг днем небольшой дождь ожидается на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и Волыни. Там и в других западных областях ночью +6…8 градусов, днем +15…+17. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

На остальных территориях без осадков, юго-восточный 3-8 м/с, от +21 до +24 градусов, на востоке до +25.

В Киеве 3 октября сухая погода, ночью +11...+9, ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем небольшая облачность, без осадков, +20…+22 градуса, ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Прогноз погоды на пятницу, 4 октября, в Украине

В пятницу осадки ожидаются днем и ночью по всей западной и северной части. Температура воздуха при этом существенно не изменится: на западе и Винничине ночью +8...+10, днем +15...+17 градусов, ветер юго-восточный 3-8 м/с.

На остальных территориях ночью от +8 до +11 градусов, на севере и в центре до +22 и +23 градусов, на востоке до +24 и +25 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В Киеве 4 октября ночью и днем небольшой дождь, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Ночью +11…+9 градусов, днем +20…+22 градуса.

Напомним, ранее начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала OBOZ.UA, что нынешняя осень в Украине вышла практически сухой. Засуха, вызываемая антициклоном, со временем будет только усиливаться. По словам метеоролога, ситуация очень печальная, дожди выпадут только в западных областях, где ситуация и так благоприятна для сева.