Украину в начале недели накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода, в частности, дожди, которые пройдут в западных и северных областях. Температура воздуха будет колебаться от +10 до +19 градусов.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram. По ее словам, в регионах от Черниговщины до Одесской области возможно незначительное снижение температуры.

"Завтра в Украине дожди пройдут на западе и севере. В общем – тепло, +10…+16 градусов. Разве что гребень свежего воздуха — от Черниговщины до Одесщины (карта)", – отметила она.

Синоптик предупредила о сильном ветре. При этом в Киеве 24 марта ожидается дождь, сильный ветер и +11 градусов.

Погода в Украине 24 марта от Укргидрометцентра

Погода в Украине 24 марта будет преимущественно дождливой, но с умеренно теплой температурой. Возможен сильный ветер с порывами, особенно в северных и центральных регионах.

В западных областях ожидаются сильные дожди. Ночью температура колеблется от +3 до +7°C, а днем поднимется до +12...+14°C. Во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде и Черновцах сохранится облачность с осадками.

На севере страны будет дождь. Ночная температура составит +3...+6°C, а дневная – +10...+13°C. В Киеве прогнозируют дождь, порывистый ветер и до +13°C днем.

В центральной Украине дожди будут менее интенсивными, но пасмурная погода сохранится. Температура ночью будет достигать +4...+6°C, а днем +13...+15°C.

В восточных областях, в частности, в Харькове, Луганске и Донецке, прогнозируется переменная облачность с небольшими осадками. Температура ночью будет +2...+4°C, днем – +12...+14°C.

На юге будет теплее всего. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается переменная облачность, а в Крыму будет солнечно. Температура воздуха ночью будет +4...+6°C, а днем потеплеет до +14...+16°C.

Погода в Украине 25 марта

25 марта в большинстве регионов Украины ожидается дождливая погода с теплой температурой. Ожидается местами порывистый ветер.

Во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Волынской, Ровенской и Тернопольской областях прогнозируются интенсивные осадки. Ночью температура будет колебаться в пределах +6...+9°C, днем поднимется до +14...+16°C, в некоторых регионах до +15°C.

На севере страны облачно с проливным дождем. Ночью ожидается +3...+7°C, днем температура поднимется до +9...+13°C, местами до +15°C.

В Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях также пройдут дожди. Температура ночью будет +6...+8°C, днем ожидается +14...+16°C.

На востоке Украины (Харьковская, Луганская, Донецкая области) будет облачно с небольшими осадками. Ночная температура будет +3...+5°C, днем потеплеет до +12...+14°C.

В южных регионах (Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым) возможны дожди, но с периодическими прояснениями. Температура ночью +5...+7°C, днем воздух прогреется до +16...+18°C.

Погода в Украине 26 марта

26 марта в Украине ожидается улучшение погодных условий по сравнению с предыдущим днем. Дожди будут постепенно отступать, уступая место солнечной и сухой погоде, хотя местами все еще возможны осадки. Ветер будет преимущественно слабым.

В западных областях местами еще возможен дождь, но большую часть дня переменная облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха будет +4...+6°C, а днем поднимется до +13...+15°C. Закарпатская область будет несколько теплее – днем до +17°C.

На севере Украины – преимущественно сухая погода, хотя в Черниговской области возможен небольшой дождь. Ночная температура будет в пределах +3...+5°C, а днем потеплеет до +13...+15°C.

В центральных регионах преимущественно без осадков. Ночью температура составит +4...+6°C, днем прогреется до +14...+17°C.

На востоке Украины сухая и солнечная погода, местами облачно. Ночью температура будет в пределах +6...+8°C, днем поднимется до +15...+17°C.

В южных регионах ожидается теплая погода в стране. Ночью температура составит +7...+9°C, а днем поднимется до +17...+19°C. Осадков не прогнозируется, будет солнечно.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев вошел в рейтинг 35 столиц мира с лучшими показателями качества воздуха в 2024 году. Столица Украины оказалась на 33-м месте.

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